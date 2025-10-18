Six Kings Slam: horário e onde assistir à final entre Sinner e Alcaraz

Números 1 e 2 do ranking se enfrentam mais uma vez na Arábia Saudita, depois de fazer três finais de Grand Slam em 2025

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se enfrentam mais uma vez em uma final neste sábado (18), na decisão do Six Kings Slam, na Arábia Saudita.

Alcaraz entrou direto na semifinal da competição e venceu o americano Taylor Fritz. Já Sinner eliminou o grego Stefanos Tsitsipas nas quartas de final e bateu Novak Djokovic na semi.

Em 2025, Carlos e Jannik já se encontraram cinco vezes, três delas em uma final de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Em quatro, o espanhol saiu vencedor.

A partida entre Alcaraz e Sinner começa por volta das 15h, na Netflix, exclusivamente para assinantes.

Logo antes, às 13h30, acontece a disputa pelo terceiro lugar, entre Djokovic e Fritz.

O campeão do jogo entre os números 1 e 2 do ranking da ATP levará US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões).

7/9/2025 Mike Frey-Imagn Images