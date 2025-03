Remo vence Santa Rosa no Mangueirão e avança para a semifinal do Parazão

Remo vence Santa Rosa por 2 a 0, agora é se preparar para encarar a Tuna.

Na tarde deste domingo (30) no Estádio Mangueirão, o Clube do Remo confirmou sua classificação para a semifinal do Campeonato Paraense de 2025 ao vencer o Santa Rosa por 2 a 0. A partida, válida pelas quartas de final do torneio, foi marcada pela superioridade do Leão Azul, que não deu chances ao adversário e garantiu a vaga com gols de Pedro Rocha e Dodô.

O primeiro gol do Remo saiu aos 9 minutos do primeiro tempo, após uma bela jogada de Janderson pela direita. O atacante cruzou na área e Pedro Rocha, livre de marcação, chutou para o fundo das redes, abrindo o placar e ampliando a vantagem do Leão no confronto.

No segundo tempo, o Remo continuou pressionando e chegou ao segundo gol aos 17 minutos, com Dodô. O meia recebeu um passe na entrada da área, dominou a bola e chutou forte, sem chances para o goleiro do Santa Rosa.

Com a vitória por 2 a 0, o Remo confirmou sua classificação para a semifinal do Campeonato Paraense, onde enfrentará a Tuna Luso. A partida será disputada no dia 2 de abril, ás 20h no Estádio Mangueirão, e promete ser mais um grande desafio para o Leão Azul em busca do título estadual.

Foto: Print Redes Sociais do Clubes

Por: Marina Moreira