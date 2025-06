Família confirma morte de Juliana Marins, presa em desfiladeiro no vulcão Rinjani

Juliana Marins, de 26 anos, não resistiu após cair em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. A morte foi confirmada pela família nesta terça-feira (24), por meio das redes sociais.

Natural de Niterói (RJ), Juliana estava fazendo um mochilão pela Ásia desde fevereiro quando sofreu o acidente no último sábado (21). Ela escorregou e caiu em uma vala de aproximadamente 500 metros de profundidade, durante uma trilha no vulcão, que é conhecido pela beleza, mas também pelos altos riscos.

Quatro dias de angústia

Após o acidente, a jovem foi localizada com vida por drones e também avistada por turistas espanhóis que passavam pelo local. Eles chegaram a conversar com Juliana, que estava consciente, embora ferida e presa em uma encosta extremamente íngreme.

A partir daí, se iniciou uma corrida contra o tempo. As equipes de resgate enfrentaram vários desafios, como o terreno muito acidentado, neblina intensa, umidade e dificuldade para instalar cordas e equipamentos de escalada.

O uso de helicópteros foi tentado, mas as condições climáticas — com muita névoa e ventos fortes impediram o acesso aéreo.

Tentativas até o fim

Mesmo com sete socorristas se aproximando do local onde Juliana estava, eles precisaram recuar por conta da chegada da noite e dos riscos no terreno. Um acampamento móvel chegou a ser montado para que as operações fossem retomadas assim que as condições permitissem.

Na manhã desta terça-feira (24), o Ministério do Turismo da Indonésia chegou a informar que Juliana estava em “estado terminal”, devido ao longo tempo exposta ao frio, sem água, alimentos e com ferimentos. Poucas horas depois, a família recebeu a confirmação oficial do falecimento.

O que aconteceu no dia do acidente?

Juliana fazia a trilha guiada até o cume do Monte Rinjani, quando, segundo relatos da família, teria parado para descansar. O guia seguiu sozinho e, nesse momento, a jovem acabou escorregando e caindo no desfiladeiro.

A trilha no Monte Rinjani, que chega a altitudes de 3.726 metros, é famosa entre aventureiros, mas é considerada de alta dificuldade e exige muito preparo físico e acompanhamento constante.

Desabafo da família

A irmã de Juliana, Mariana Marins, que acompanhou todo o drama à distância, vinha usando as redes sociais para pedir ajuda, divulgar informações e clamar por um resgate rápido. No desespero, ela chegou a afirmar que seria um “absurdo” perder a irmã por falta de socorro.

“Ela não merecia isso. Lutou até o fim. Que a história da Ju sirva de alerta e também de amor, porque ela viveu intensamente”, escreveu Mariana.

O pai da jovem, Manoel Marins Filho, enfrentou muitos obstáculos para tentar chegar à Indonésia. A viagem foi dificultada por problemas no espaço aéreo no Oriente Médio, que afetaram sua conexão em Doha, no Catar.

Trilha foi interditada

Por conta do acidente, as autoridades do Parque Nacional de Rinjani fecharam temporariamente todas as trilhas do vulcão, tanto para priorizar a operação de resgate quanto para garantir a segurança de outros turistas.

Luto e comoção

A morte de Juliana gerou forte comoção no Brasil e em grupos de viajantes nas redes sociais. Amigos, familiares e até desconhecidos se mobilizaram em orações e correntes de energia positiva durante os dias de busca.

Agora, a família lida com a difícil missão de organizar os trâmites para translado do corpo e prestar as últimas homenagens à jovem, que deixou sua marca por onde passou, com seu espírito aventureiro e amor pela vida.

Imagens da operação que tenta resgatar Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. O trabalho das equipes segue intenso, enfrentando desafios extremos.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Arte Redação