Homenagens dos segmentos políticos mostra a força evangelizadora da Igreja Quadrangular

Pastores do Instituto Teológico Quadrangular (ITQ), da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), foram homenageados pela Câmara Municipal de Sorocaba com a Medalha João Calvino do Mestre em Teologia em sessão solene no plenário da Casa. A honraria decorre do trabalho de formação espiritual e social que realizam, cultivando valores que são essenciais para o exercício da cidadania em todo o Brasil. Um trabalho que é permanente e que já remonta os setenta anos, desde que a Quadrangular foi criada.

A iniciativa de que nos reportamos foi do vereador Roberto Freitas (PL), que presidiu a mesa de honra e a dividiu com as seguintes personalidades: pastora Márcia Pinheiro, diretora nacional da Missão Quadrangular Teológica Infantojuvenil; e os seguintes pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular: Antônio Caldeira Júnior (Vila Jardini), Sueli Campos (Vila Helena) e Luis Tadeu Lourencete (Jardim São Guilherme).

O deputado estadual Carlos Cezar e o deputado federal Jefferson Campos, por meio de mensagens gravadas em vídeo, parabenizaram Roberto Freitas pela realização da sessão solene e cumprimentaram todos os presentes e homenageados por difundirem a mensagem da Igreja do Evangelho Quadrangular, ressaltando a importância do Instituto Teológico Quadrangular nessa missão.

PERSONALIDADES HOMENAGEADAS

Foram homenageados com a Medalha João Calvino do Mestre em Teologia: pastor José Rodrigues Machado, diretor do Instituto Teológico Quadrangular; pastora Cláudia Cristina Leme Ramos; pastor Edmilson Jesus de Almeida; pastor Hélio Rangel Monteiro; pastor Jorge Leandro Gonzaga da Silva; pastora Juliana Gonzaga da Silva; Letícia Boaventura Matos; Marcele Maria Lemes Batista Pereira; Ramon de Barros Dias; pastora Vivian Simões Alves Carnielli; pastora Zilda Crepal de Pereira.

O vereador Roberto Freitas destacou a importância do Instituto Teológico Quadrangular e de seus professores na formação de líderes comprometidos com a pregação do Evangelho e com a transformação social. O parlamentar ressaltou que o instituto não apenas forma pastores, mas também cidadãos capazes de impactar positivamente a sociedade, observando que a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil conta com mais de 20 mil portas abertas e 50 mil pessoas pregando o Evangelho diariamente.

Enfatizando o alcance global da Quadrangular, ele citou a frase da fundadora Aimée Semple McPherson: “O céu não se porá na bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular”. O vereador expressou sua alegria em ser o primeiro a realizar essa homenagem na cidade. Ressaltando que a Câmara Municipal tem uma importante missão legislativa e fiscalizadora, Roberto Freitas também destacou que a Casa tem a função de homenagear pessoas que se destacam em prol da sociedade, como empreendedores, líderes comunitários e líderes de entidades sociais que realizam trabalhos sociais na cidade, entre outros.

TEMAS RELEVANTES

Roberto Freitas lembrou que, em seis meses de mandato, já organizou audiências públicas e sessões solenes abordando temas de extrema relevância, como autismo, doenças raras, exploração sexual infantil e direitos condominiais. E destacou a relevância o Instituto Teológico Quadrangular se enquadra nesse propósito, dada a relevância social do trabalho que empreende. “Sem a igreja, com certeza nosso mundo seria um mundo pior”, afirmou.

O evento contou com a exibição da bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular e os presentes entoaram o hino da igreja. Também houve apresentações musicais do pastor Jones e sua filha Daiane Rabello. A sessão solene foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo sorocabano e já está disponível, na integra, em suas redes sociais do Legislativo sorocabano.

Imagem: Ascom/IEQ