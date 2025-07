Rodovia Perna Leste transforma mobilidade e fortalece economia na região nordeste do Pará

A Rodovia Perna Leste se consolidou como um eixo estratégico para o desenvolvimento e a mobilidade no nordeste do Pará. Com 45 quilômetros de pavimentação e sinalização completa, a via liga diretamente os municípios de Acará e Bujaru ao Complexo da Alça Viária (PA-483), contribuindo para um tráfego mais rápido, seguro e eficiente, tanto para moradores quanto para o transporte de cargas.

Desde sua entrega, há pouco mais de um ano, a rodovia representa um marco na infraestrutura estadual, ao eliminar a necessidade de travessias por balsas e encurtar o caminho até Belém. A via atende diretamente uma região marcada pela produção agrícola e agroindustrial, permitindo que produtores, trabalhadores e empresários tenham acesso facilitado aos principais mercados consumidores.

“A Perna Leste conecta o agronegócio, a mineração e os pequenos produtores a portos e mercados consumidores com segurança, menos custo e mais qualidade de vida. Já vemos redução no tempo de viagem e no valor do frete. É desenvolvimento que chega às pessoas e melhora a vida de quem vive e trabalha aqui”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

A obra beneficiou não apenas Acará e Bujaru, mas também municípios como Concórdia do Pará e Tomé-Açu. Além de fomentar a economia local, fortaleceu a integração entre as regiões de Integração Tocantins e Rio Capim, promovendo inclusão social e oportunidades.

Para quem circula pela estrada, a melhoria é percebida no dia a dia. O empresário Lucas Monteiro costuma usar a via aos finais de semana com a família. “Passo por lá quase todo fim de semana. A estrada vem ajudando muito a nossa rotina. Depois que inauguraram, ficou bem mais fácil chegar em Bujaru, sem precisar passar por Santa Izabel. Ganhamos em tempo e segurança”, relatou.

O aposentado Salatiel Soares, morador de Acará, lembra das dificuldades do passado e celebra a mudança. “Era muito sofrimento, lama, poeira, caminhões atolando. Agora, melhorou muito. É mais fácil sair, vender, comprar, visitar familiares. Isso ajuda todo mundo, ajuda a cidade a crescer”, afirmou.

Já o motorista Raimundo Carneiro, que transporta frutas e verduras até a capital, destaca os ganhos no trabalho. “Hoje eu chego muito mais rápido em Belém. O tempo que eu levava quase dobrava. Isso significa mais entregas, menos gasto e menos estresse”, concluiu.

Mais do que uma estrada, a Perna Leste simboliza avanço e progresso para o interior paraense. Sua estrutura moderna fortalece a economia, impulsiona o desenvolvimento regional e oferece mais dignidade para milhares de paraenses.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias