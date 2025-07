Vandalismo: Polícia Científica realiza perícia na Feira do Açaí, em Belém

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) realizou, no final da tarde de ontem, sábado, 05, uma Perícia de Danos ao Patrimônio, na reinaugurada Feira do Açaí, em Belém, atendendo a solicitação da Polícia Civil do Pará, para investigação criminal, após denúncias apontarem possíveis pichações e uma rampa de acessibilidade danificada. Os bandidos devem ser identificados e responsabilizados penalmente.

“A perícia de danos ao patrimônio é um exame técnico realizado para avaliar e documentar as consequências de um dano realizado por terceiros, a bens, sejam eles materiais ou financeiros, de uma pessoa ou instituição. Assim é possivel determinar a extensão do dano, identificar a causa e estabelecer o prejuízo, sendo importante tanto em investigações criminais quanto em disputas judiciais”, explica Celso Mascarenhas, diretor-geral da Polícia Científica do Pará.

O Núcleo de Crimes Contra o Patrimônio (NCCP) realiza perícias quando o dano deixa vestígios e precisa ser comprovado. Os peritos criminais atendem demandas de perícias de pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam solicitadas pelas autoridades como delegados, juízes, promotores e forças armadas, quando o inquérito já estiver sendo presidido.

O perito criminal Alberto Seabra esteve no local e explicou a importância da perícia para a investigação criminal. “Nós fomos acionados pela autoridade policial para realizarmos um local de crime referente a pichação e depredação. Esse procedimento vai ajudar na elucidação dos fatos através de um laudo que será emitido em um prazo legal de 10 dias úteis, podendo ser estendido por mais 10 dias úteis dependendo da gravidade. O laudo vai corroborar com a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, para identificar os autores do evento, garantindo a responsabilização e justiça”, ressaltou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias