Roque tem alta da UTI e recebe declaração da esposa

O assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 87 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (21). Internado desde o último sábado (18), por causa de um sangramento intracraniano, Roque saiu da UTI do Hospital Santa Elisa, localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo, e recebeu uma mensagem de carinho da mulher, Janilda Nogueira.

Junto de foto do boletim médico de alta, Janilda demonstrou felicidade em suas redes sociais ao ver o marido com melhora significativa no estado de saúde.

– Estamos felizes, pois hoje meu Roque já teve alta da UTI direto para o quarto e com direito a presentinho do Hospital Santa Elisa. Doa a quem doer, quem ama cuida. Para amar não tem idade, nem sexualidade, nem religião. Só o amor cura – continuou ela, em outra postagem no Instagram.

Roque passou mal durante o último sábado enquanto almoçava com sua família, e foi levado às pressas para o hospital. Lá, ele foi diagnosticado com um sangramento no crânio frontal.

Segundo o último boletim médico divulgado, Roque está estável e não possui danos neurológicos. Esse não é o primeiro problema de saúde que Roque apresentou nos últimos tempos. Em outubro de 2023, o assistente precisou ficar internado após sofrer um desmaio e precisou passar por uma cirurgia de cateterismo algum tempo depois.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SBT