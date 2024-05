Novo Pronto-Socorro de Belém garante atendimentos na área da Pediatria

O Novo Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, localizado em Belém, segue com os atendimentos na ala pediátrica iniciados, nesta segunda-feira, 20, após a entrega feita pelo governador Helder barbalho, no sábado (18).

A primeira paciente atendida foi Lauane Vitória, de 11 meses, moradora de Marituba. A mãe da paciente, Cléa do Espírito Santo, contou que procurou o Pronto-Socorro para concluir o tratamento da filha, acometida com inflamação na região do peito. “Fui encaminhada com ela até aqui para finalizar um ciclo de antibióticos. Estou feliz com o atendimento rápido prestado a ela e logo voltaremos pra casa”, disse.

O atendimento prestado à criança corresponde ao primeiro período de implantação do novo Pronto-Socorro, que iniciou atendendo casos de pediatria em geral e, a partir da próxima semana, também passará a oferecer atendimento nas especialidades de cirurgia vascular e cirurgia geral. A enfermeira Lene Costa também esteve no primeiro dia de atendimento e levou o filho Dayzon, de 7 anos, ao setor de urgência.

“Me sinto privilegiada por vivermos esse momento. Meu filho estava apresentando febre desde o Dia das Mães, mas na última quinta-feira apresentou um cansaço no andar e foi detectada dengue nos exames feitos lá. Fui encaminhada com ele para atendimento aqui e estou achando maravilhosa a atenção recebida”, frisou.

Durante os primeiros dias, o novo pronto-socorro seguirá atendendo casos de pediatria em urgência e emergência, incluindo o suporte ao atendimento pediátrico de pacientes do Hospital Regional Público Abelardo Santos, e, gradativamente, incluirá as especialidades de cirurgia vascular e cirurgia geral, que também fazem parte do perfil do hospital. Já foram atendidas mais de 70 crianças desde o início das atividades do Pronto Socorro.

“A unidade de saúde está atendendo, inicialmente, apenas casos de pediatria. Na próxima semana, atenderá as especialidades de cirurgia geral e cirurgia vascular”, afirmou a secretária de Saúde do Pará, Ivete Vaz.

Estrutura – O hospital tem 115 leitos, divididos entre leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), urgência e emergência com 12 boxes adultos e 12 infantis, sala vermelha com leitos adulto e infantil, além de 01 isolamento adulto, 02 infantis e 6 salas de cirurgia.

Ao todo são 28 mil metros quadrados de área construída e estruturada para desenvolver atendimentos de urgência e emergência para demandas espontâneas, durante 24 horas, em média complexidade hospitalar em Pediatria, a princípio.

Exames – A retaguarda para esses procedimentos estará no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), por meio de uma série de exames disponíveis aos pacientes atendidos no local, como os de Tomografia; Raio – X; Ultrassonografia; Eletrocardiograma, entre outros – além de laboratório de análises clínicas e patológica, os serviços de farmácia, nutrição e dietética e agência transfusional.

Além dos atendimentos voltados para urgência e emergência, o novo Pronto-Socorro vai contar, num segundo momento, com uma Unidade de Referência Especializada em Saúde Mental/Psiquiatria (Urep) anexa ao prédio, que tem como finalidade diminuir a separação entre assistência psiquiátrica e a médica geral, buscando atender pessoas que estejam com sofrimento ou transtorno mental, e que tenham necessidades de saúde decorrentes do uso do álcool e outras drogas.

Desde o início das obras foram gerados cerca de mil empregos diretos. A expectativa é que, a partir de agora, 600 profissionais atuem de forma direta e 450 de forma indireta no atendimento à população.

Texto em colaboração Mozart Lira, Jamille Leão e Bianca Botelho / Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará