PF prende homem em flagrante por abuso sexual infantil

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão

Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (01/03) a operação Chat Privado, nas cidades de Belém e Capitão-Poço, para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

No cumprimento do mandado, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, os policiais encontraram imagens e vídeos de pornografia infantil nos aparelhos celulares de um dos dois alvos, que foi preso em flagrante.

Os celulares foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica para extração do seu conteúdo.

A investigação é resultado de uma operação deflagrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul em 2021, que resultou na prisão de um investigado. Após a análise do aparelho celular do preso, foram identificados outras pessoas que participavam de grupos de mensagem para troca de conteúdo criminoso. Dois deles foram alvos dos mandados de hoje, dos quais um foi preso em flagrante.

Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

