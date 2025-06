Helder Barbalho destaca a força do agro sustentável durante abertura do 63º Encontro Ruralista

O governador Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora, Hana Ghassan, participou, nesta terça-feira, 03, no Palácio da Agricultura, em Belém, do 63º Encontro Ruralista. O encontro reuniu lideranças do setor agropecuário, produtores, especialistas e autoridades para discutir os desafios e oportunidades da produção sustentável rumo a COP30, que ocorrerá em novembro, também na capital paraense. Com o tema “Os Desafios do Agro Pará a Caminho da COP30”, a programação destacou o protagonismo do estado na construção de soluções que conciliam crescimento econômico, inovação tecnológica e preservação ambiental.

No evento, o governador Helder Barbalho e a vice-governadora, Hana Ghassan, foram homenageados com a Comenda Jahyr Seixas, criada em reconhecimento à contribuição de personalidades para o desenvolvimento do agro no estado. Em seu discurso, Helder reafirmou o compromisso de seu governo com o diálogo, a segurança jurídica e o fortalecimento da produção rural.

AÇÕES

O chefe do Executivo estadual ressaltou ainda avanços na regularização fundiária e destacou iniciativas inovadoras, como a requalificação ambiental de áreas degradadas.

“Só numa medida conseguimos reativar mais de 300 mil hectares que estavam com [Cadastro Ambiental Rural] CAR suspenso. Estamos criando um modelo onde restauração e produção andam juntas, com apoio da iniciativa privada e da ciência”, disse o governador. Ele também celebrou a redução de 19% no desmatamento no Pará em maio, mesmo com o aumento da taxa na Amazônia Legal. “Estamos fazendo a nossa parte e vamos mostrar na COP30 que é possível preservar e produzir com responsabilidade”, complementou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan, que também recebeu a comenda, destacou o papel do agro na geração de empregos e no crescimento do PIB estadual.

“Esse segmento move o nosso estado. Vamos seguir avançando com investimentos em infraestrutura, segurança e qualificação da mão de obra. O campo precisa de estradas, de pontes e de políticas públicas que barateiem o frete e fortaleçam a competitividade do nosso produtor”, pontuou. Hana também reafirmou o compromisso com a educação técnica para formar jovens preparados para atuar no campo.

HISTÓRICO

Com mais de seis décadas de história, o Encontro Ruralista reafirma seu papel como espaço de construção coletiva no estado. Conforme o presidente da Faepa, Carlos Xavier, o fórum busca articular políticas públicas, fomentar a inovação e garantir inclusão e sustentabilidade para o agro paraense.

“Com a COP-30 no horizonte, o Encontro Ruralista se consolida como um termômetro das transformações no campo. As pautas debatidas, as homenagens prestadas e os compromissos reafirmados em Belém não deixam dúvidas: o agro do Pará está em movimento — rumo à sustentabilidade, à inclusão e ao protagonismo global”, enfatizou Carlos Xavier.

PARTICIPAÇÃO

A diversidade dos participantes evidenciou o caráter representativo do evento. De Piçarra, na região sudeste paraense, o secretário do Sindicato dos Produtores Rurais de Piçarra (Sipropi), William Lunardi, esteve pela primeira vez no encontro e destacou o papel do encontro como elo entre os sindicatos, produtores e o poder público. “É um espaço para levarmos nossas demandas e ouvirmos respostas. Isso aproxima o produtor da política e fortalece a nossa representatividade”, disse o participante.

A relevância do evento para o desenvolvimento territorial também foi destacada pelo presidente do Sebrae-PA, Rubens Magno. Ele lembrou que o campo não é feito apenas de grandes negócios. “O Sebrae atua nos 144 municípios, apoiando o pequeno produtor com técnicas de plantio, comercialização e exportação. Um evento como esse, com o engajamento do governo do estado, é fundamental para potencializar esses esforços”, afirmou.

PROTAGONISMO

Um dos momentos mais simbólicos foi o lançamento oficial do I Fórum das Mulheres do Agro da Amazônia, previsto para outubro. A iniciativa foi apresentada por Cristina Malcher, presidente da Comissão das Mulheres do Agro do Estado do Pará, que destacou a força feminina no campo. Para Andreza Rios, presidente da Comissão das Mulheres do Agro de Tucuruí, a presença do governador e da vice reforça o empoderamento e a valorização das produtoras rurais. “A Hanna é a nossa madrinha do agro. Isso fortalece a nossa atuação por uma produção sustentável e inclusiva”, afirmou. A programação técnica trouxe nomes de peso, como Evaristo de Miranda, Bruno Lucchi, Renato Conchon, Aldo Rebelo, Muni Lourenço e Luís Ercílio Faria Jr., abordando temas como inovação, impacto da reforma tributária, a presença do agro brasileiro na COP-30 e o valor estratégico da Amazônia para o mundo. Os debates foram complementados por apresentações de projetos do Sistema CNA/SENAR, como o ATeG, o Agro-BR e o Saúde no Campo, além do lançamento da iniciativa CNA Novas Lideranças.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias