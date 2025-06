Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30 chega a Belém de 12 a 13 de junho

O evento vai apresentar uma exposição diversificada de produtos à base de açaí e demonstrar tecnologias inovadoras para aprimorar o manejo do fruto.

Belém se prepara para receber a terceira edição do Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30, um evento que celebra a chegada da nova safra do açaí, valoriza a cultura paraense e impulsiona a economia local. A organização está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), por meio da Diretoria de Feiras e Mercados (DFM). O festival acontece nos dias 12, 13 e 14 de junho.

A programação começa no dia 12 com o tradicional “avuado” – um prato típico com peixe frito e açaí – no Porto do Açaí. Nos dias seguintes, 13 e 14, o evento se muda para o Hangar Centro de Convenções.

Açaí: Orgulho Paraense e Inovação Tecnológica



O Pará é responsável por mais de 90% da produção nacional de açaí, com uma média anual de quase 1,6 milhão de toneladas, segundo dados do IBGE. Os principais municípios produtores são Igarapé-Miri, Cametá e Abaetetuba. “Nada mais justo do que realizarmos esse tradicional evento, que já entrou para o calendário do estado”, destacou Giovanni Queiroz, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

O festival contará com uma exposição de uma variedade de produtos à base de açaí, como doces e geleias, e degustações de açaí de diversos municípios. Haverá também um espaço dedicado a capacitações para batedores, com orientações sobre boas práticas na manipulação do fruto.

“O Governo do Estado, através da Sedap, em nome do governador Helder Barbalho, busca incentivar as produções sociobioeconomicamente corretas; durante o festival, essas inovações poderão ser apreciadas pelo público, além de inúmeros derivados do nosso açaí”, afirmou o secretário Queiroz.

Manoel Rendeiro expressou satisfação com a evolução das iniciativas inovadoras e garantiu que o público ficará impressionado com as tecnologias para o manejo do açaí.

O Festival Internacional Açaí Pará – Edição COP 30 promete ser uma celebração do açaí, destacando sua importância cultural, econômica e as inovações que impulsionam sua cadeia produtiva no Pará.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará