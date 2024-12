Sedap disponibiliza estudo sobre o setor agropecuário municipal do Pará

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) disponibilizou no site da instituição a ‘Síntese Agropecuária Municipal do Estado do Pará’, com um resumo de indicadores do setor agropecuário por municípios. O estudo foi elaborado pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas (Nuplan) da secretaria, com base em fontes como a Produção Agrícola Municipal (PAM) e Produção Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

O levantamento é dividido em três blocos de indicadores: Municipais Gerais, Municipais Agrícolas e Municipais Pecuária e Aquicultura. De acordo com o estatístico, João Ulisses Silva, a Síntese Agropecuária Municipal é um instrumento essencial para a formulação de estratégias no setor agropecuário do Pará. Ao fornecer dados atualizados sobre a produção municipal, segundo ele, o estudo permite identificar oportunidades de investimento, mapear áreas com maior potencial produtivo e orientar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.

“A análise desses indicadores contribui para a otimização da produção, aumento da renda dos produtores e fortalecimento da economia local”, observou o estatístico João Ulisses.

O especialista informou, também, que as informações contidas no estudo têm 2023 como ano-base. Para ter acesso, segundo explicou Silva, o público acessa a área de navegação e seleciona um dos indicadores apresentados no estudo.

Dados- Por meio da Síntese, como explicou a coordenadora do Nuplan, Maria de Lourdes Minssen, é possível ter acesso a dados como, por exemplo, quais os produtos de lavoura que mais se destacam nos municípios, a quantidade produzida, a área colhida e o rendimento médio, por exemplo.

“A ‘Síntese’ apresenta, também, o tipo de rebanho, número de cabeças, qual o produto de origem animal , a produção animal e o produto de aquicultura de cada um dos municípios do estado. É um produto que ajudará os que se interessam por dados do setor agro”, ressaltou a coordenadora.

Serviço: A Síntese Agropecuária Municipal do Estado do Pará pode ser acessada pela página www.sedap.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Ag Pará