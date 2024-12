Varejão de Natal da Ceasa garante opções vantajosas para as Festas de Final do Ano

O varejão de Natal da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), um dos eventos mais esperados do ano pelos consumidores, será realizado no período de 21 a 24 de dezembro, sempre no horário das 20h às 6h da manhã. Durante os quatro dias, serão ofertadas várias promoções pelos permissionários do entreposto, para que a clientela possa escolher os produtos que compõem a mesa das confraternizações em família.

No varejão da Ceasa, além da infinidade de hortifrutis frescos recém-chegados para a comercialização, a população também encontrará itens para montar o cardápio como as frutas típicas da época in natura – uvas de diversos tipos, passas, kiwi, pitaya, maçãs, ameixas frescas, amora, avelã, castanhas, lichia, damasco, morango, figo, pêssego, cerejas, quanto as frutas cristalizadas e castanhas portuguesa, do Pará, de caju, nozes, dentre outras. Não irá faltar nem mesmo o tradicional bacalhau do Porto e os temperos para incrementar o sabor das receitas.

Andressa Franklin, há 19 anos proprietária do box “Mundo das Frutas”, acredita que este será um ano diferenciado em relação às vendas, por conta dos investimentos feitos pelo Governo do Estado no entreposto. “Acho que como agora temos mais organização e conforto, com o estacionamento e o asfalto nas vias de acesso, os clientes vão poder ter mais conforto. Estamos com muita variedade e muitas promoções, para tornar os preços mais acessíveis aos compradores”, explica.

Já o permissionário Eribaldo Coelho, que trabalha há 20 anos no mercado, se considera ansioso com a perspectiva no aumento das vendas “Assim como os clientes, nós também esperamos o ano todo por esse varejão, porque ampliamos nossas vendas com a grande procura pelos insumos para as iguarias das festas”, ressalta.

Para o presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior, a expectativa é de que este ano o evento supere os anos anteriores. “Estamos aguardando que este seja o maior varejão de todos, uma vez que hoje temos uma nova Ceasa, que recebeu várias obras estruturantes no ano de 2024, contando agora com um amplo estacionamento, ruas asfaltadas e demais melhorias. Além disso, teremos as frutas e temperos típicos do natal, como também o famoso e procurado bacalhau. Por fim, aguardamos um fluxo de mais de 40 mil pessoas ao longo desses quatro dias”, anuncia o gestor.

Segundo o presidente, este é um momento de confraternização entre clientes e permissionários. “Os box’s ganham colorido, decoração temática, os comerciantes e as famílias que aqui vivenciam o varejão entram no clima natalino, garantindo boas compras e boas vendas”, declara Raimundo Santos Júnior.

Agora contando com amplo estacionamento, a Ceasa oferece conforto e segurança para que as famílias possam fazer suas compras nos boxes dos permissionários do mercado e no espaço do Livre Produtor Rural (MPL1 e MPL2). Entre os produtos comercializados na Ceasa, 18% são do Pará, 81% de outros estados e 1% de outros países.

A Ceasa conta com 437 boxes no mercado central e mais 220 no espaço dos MLP’s, com uma larga oferta de produtos tradicionais e os da época natalina, para que os consumidores possam escolher e comparar os preços.

Serviço:

Varejão de Natal da Ceasa, de 21 a 24, deste mês de Dezembro

Horário: de 20h às 06h da manhã

A Ceasa Pará fica na Estrada do Murutucum, km 04, s/n, no bairro do Curió Utinga, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Ceasa