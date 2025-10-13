Sefa apreende 31 metros cúbicos de madeira irregular em Cachoeira do Piriá

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PA) realizaram uma apreensão significativa de madeira nesta última ação em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. Ao todo, foram retidos 31 metros cúbicos de madeira serrada, com valor estimado em R$ 43.158,51.

A carga apreendida tinha origem em Mazagão (AP) e tinha como destino final Parelhas (RN). Durante a fiscalização, foram identificadas inconsistências nos documentos de transporte — a nota fiscal e o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) aquaviário estavam com data de emissão de agosto, enquanto o CTE rodoviário era de outubro. Ao verificar fisicamente a carga, os fiscais constataram que a madeira havia sido serrada há poucos dias, incompatível com os prazos declarados nos documentos.

Diante dessas irregularidades, a Sefa desconsiderou a nota fiscal apresentada e lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 9.322,24, que cobre impostos estaduais devidos e multa referente ao transporte irregular.

Essa operação reforça a atuação da fiscalização estadual contra o transporte irregular de madeira no Pará, especialmente em rotas que envolvem passagens entre estados, em áreas limítrofes, e estratégias de subfaturamento documentado.

Imagem: Divulgação