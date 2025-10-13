segunda-feira, outubro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Sefa apreende 31 metros cúbicos de madeira irregular em Cachoeira do Piriá

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PA) realizaram uma apreensão significativa de madeira nesta última ação em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. Ao todo, foram retidos 31 metros cúbicos de madeira serrada, com valor estimado em R$ 43.158,51.

A carga apreendida tinha origem em Mazagão (AP) e tinha como destino final Parelhas (RN). Durante a fiscalização, foram identificadas inconsistências nos documentos de transporte — a nota fiscal e o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) aquaviário estavam com data de emissão de agosto, enquanto o CTE rodoviário era de outubro. Ao verificar fisicamente a carga, os fiscais constataram que a madeira havia sido serrada há poucos dias, incompatível com os prazos declarados nos documentos.

Diante dessas irregularidades, a Sefa desconsiderou a nota fiscal apresentada e lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 9.322,24, que cobre impostos estaduais devidos e multa referente ao transporte irregular.

Essa operação reforça a atuação da fiscalização estadual contra o transporte irregular de madeira no Pará, especialmente em rotas que envolvem passagens entre estados, em áreas limítrofes, e estratégias de subfaturamento documentado.

Imagem: Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Arcebispo de Aparecida pede que políticos votem pelos pobres
Próximo artigo
Pará realiza primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,244FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315