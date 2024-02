Sefa apreende mais de 5 mil caixas de bebidas alcoólicas no sudeste do Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, apreenderam 5.617 caixas de bebidas alcoólicas, no km 15 da Rodovia Transamazônica em São João do Araguaia, sudeste paraense. A apreensão foi realizada na terça-feira, 27, e a carga foi avaliada a R$ 1.368.710,00.

“O condutor do caminhão apresentou notas fiscais informando que a mercadoria era procedente do Rio de Janeiro/RJ e destinada a contribuinte de Boa Vista/Roraima. Eram 1.585 caixas de uísque, sendo 12.510 garrafas; 3.172 caixas de coquetel alcoólico de uva, totalizando 38.064 garrafas e 860 caixas de cachaça com 10.320 garrafas, totalizando o valor de R$ 1.368.710,00”, relatou o coordenador da unidade da Sefa, Rafael Brasil.

A carga estava sendo monitorada, durante o trajeto, pela Central de Monitoramento da Sefa, que rastreia os documentos fiscais desde a origem. “Assim que o veículo chegou ao posto fiscal, no Pará, entramos em contato com a coordenação de mercadorias da Sefa, que acionou a Secretaria da Fazenda de Roraima. A Sefaz RR nos informou que a empresa destinatária da mercadoria estava inapta a realizar esse tipo de operação, pois era uma prestadora de serviço e não tem atividade de comércio, e suspendeu de imediato seu cadastro”, contou o fiscal de receitas estaduais.

A nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 911.226,08.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação