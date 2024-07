Convenção em Capanema

Será realizada nessa quarta-feira, 24.07, às 19h, no Ginásio do Colégio Pio X, a convenção partidária que deve oficializar as candidaturas de Claudionor Moreira (PP) e Jair Neves (União Brasil), respectivamente a prefeito e vice-prefeito do município de Capanema, no nordeste paraense. Fazem parte da chapa, formando a coligação, o Partido Progressistas (PP), União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), AVANTE e PODEMOS. O pré-candidato à prefeitura de Capanema Claudionor Moreira aparece na frente nas pesquisas de intenção de voto no município, com 34,9% na frente do segundo colocado.