Segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado abre mais de 140 vagas na região Norte

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já está com edital publicado e inscrições abertas até o dia 20 de julho. Coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o certame representa uma importante oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público federal. São 3.652 vagas disponíveis em 32 órgãos e entidades, organizadas em nove blocos temáticos de áreas de atuação.

Com foco na descentralização e na democratização do acesso ao serviço público, o CPNU 2 amplia as oportunidades para aqueles que residem na região Norte. Serão mais de 140 vagas, distribuídas entre todos os estados, com cargos de níveis intermediário e superior, em áreas tanto gerais quanto específicas.

No Estado do Pará, por exemplo, são 88 vagas imediatas, concentradas em dois órgãos federais vinculados ao Ministério da Saúde sediados no estado: o Instituto Evandro Chagas (IEC), onde o certame oferece 38 vagas, e o Centro Nacional de Primatas (CENP), com 28 vagas. Além dessas há 6 vagas de nível médio na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e sete vagas para o Comando da Marinha (1 para engenheiro e seis para médicos), todas em Belém. Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) abriu 5 vagas para o Estado do Pará também de nível técnico, mas a lotação só será definida na posse.

Além das vagas inicialmente alocadas na Região Norte, o CPNU 2 contempla também cargos de atuação nacional, cuja lotação poderá ocorrer em diferentes unidades da federação, conforme a necessidade dos órgãos públicos após a homologação do concurso. Órgãos como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério da Defesa e o próprio MGI possuem estrutura descentralizada e poderão direcionar parte dos aprovados para unidades no Pará e em outros estados da região, ainda que essa alocação não esteja discriminada no edital por localidade. A remuneração, considerando gratificação, pode ultrapassar R$ 16 mil.

Confira abaixo a relação de vagas ofertadas na região Norte:

Ministério da Saúde (MS): Mais de 60 vagas concentradas no Pará, destinadas ao Instituto Evandro Chagas (IEC) e ao Centro Nacional de Primatas (CENP), para os cargos de analista e técnico em pesquisa biomédica, tecnologista e pesquisador em saúde pública. As lotações serão em Belém e Ananindeua.

Agência Nacional de Mineração (ANM): São 15 vagas para técnico em atividades de mineração. Cinco delas para o Pará, e as demais distribuídas entre Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins.

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): A ANP terá três vagas para Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural, todas em Manaus (AM).

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): Das 18 vagas ofertadas para Técnico em Regulação, oito são para Manaus (AM), seis para Belém (PA), duas para Santarém (PA) e duas para Santana (AP).

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): Serão 23 vagas ofertadas na ANATEL para Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com possibilidade de lotação em qualquer estado da região.

Ministério da Defesa: Para a Marinha, há cinco vagas de médico nas especialidades traumato-ortopedia, anestesiologistas, infectologista e oftalmologista, todas em Belém (PA). Para o Exército, são quatro vagas, sendo três para engenheiro de tecnologia militar e uma para nutricionista, todas em Manaus (AM).

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): São 58 vagas para analista do seguro social – 42 para serviço social e 16 para fisioterapia. As lotações contemplam unidades do INSS na Região Norte e Centro-Oeste.

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): São duas vagas para engenheiro, uma em Manaus (AM) e uma em Belém (PA).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): Sete vagas para engenheiro agrônomo, com uma lotação prevista em cada estado da região: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá.

DIVERSIDADE

Uma das inovações do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) é a adoção de medida para promover a equiparação de gênero na segunda etapa do certame, correspondente à prova discursiva. O objetivo é corrigir distorções observadas na edição anterior, em que mulheres foram maioria entre os inscritos (56%) e presentes na aplicação da prova (54%), mas representaram apenas 37% dos aprovados finais.

A iniciativa não configura reserva de vagas, mas assegura que o número de mulheres convocadas para a etapa discursiva seja, no mínimo, equivalente ao de homens, desde que cumpram a nota mínima exigida. A medida preserva os critérios de mérito e não interfere no resultado final da seleção.

O CPNU 2 também amplia o alcance das cotas raciais e sociais. Pela primeira vez, haverá reserva de vagas para indígenas (3%) e quilombolas (2%), conforme estabelecido pela nova Lei de Cotas. O percentual destinado a pessoas negras foi ampliado para 25%, e permanece a cota de 5% para pessoas com deficiência. Ao todo, as ações afirmativas somam 35% das vagas ofertadas.

Para garantir a aplicação das cotas mesmo em cargos com número reduzido de vagas, foi realizado um sorteio público prévio. Pela legislação, a reserva só se aplica automaticamente quando há pelo menos duas vagas (no caso de cotas raciais) ou cinco (para pessoas com deficiência). Com o sorteio, o CPNU 2 assegura a inclusão em todos os blocos temáticos, mesmo onde não haveria obrigatoriedade legal.

Inscrições somente pelo site oficial

Para garantir segurança e autenticidade das informações, o MGI reforça que todo o processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pela página de inscrições da FGV. Qualquer outro canal é considerado não oficial. As informações completas e o link de acesso às inscrições estão disponíveis na página oficial do CPNU: Link.

CRONOGRAMA – CPNU 2:

Inscrições: de 2 a 20/7/2025

Pagamento da taxa: até 21/7/2025

Provas objetivas: 5/10/2025

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Divulgação da primeira lista de classificação: 30/1/2026

Confira a distribuição das vagas por bloco temático, vagas e salários:Link

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República