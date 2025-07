Belém, a sede da COP 30, já lidera o ranking de destinos emergentes do turismo nacional

A capital paraense, Belém, desponta como a grande surpresa do turismo nacional, ao conquistar o primeiro lugar no ranking de “Destinos Emergentes” do Anuário Braztoa 2025, divulgado nesta semana pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. O levantamento, considerado uma das mais importantes referências do setor, aponta as cidades que vêm ganhando destaque acelerado na preferência dos viajantes brasileiros — e Belém figura no topo da lista, superando destinos como Ipojuca (PE), Cumbuco (CE), Bonito (MS) e Gramado (RS).

Com rica diversidade cultural, gastronomia premiada, patrimônio histórico e natureza exuberante, Belém passou a atrair cada vez mais turistas em busca de experiências autênticas e sustentáveis — tendências que dominaram as escolhas de viagem em 2024.

O anuário, elaborado em parceria com a consultoria SPRINT Dados, revela que as operadoras associadas à Braztoa movimentaram R$ 22 bilhões no último ano, com quase 10 milhões de embarques. Desse total, cerca de 60% foram viagens nacionais, evidenciando o fortalecimento do turismo doméstico. O documento também aponta novos comportamentos de consumo e os destinos que mais cresceram em visibilidade e comercialização no país.

CULTURA E BELEZA PATRIMONIAL

Belém se destaca não apenas pelo crescimento nas vendas, mas pelo simbolismo de representar o Norte do Brasil em um mercado historicamente dominado por regiões litorâneas do Sudeste e Nordeste brasileiros. O título de “Destino Emergente nº 1” reafirma o protagonismo da capital paraense na construção de uma nova imagem turística da Amazônia, que combina floresta, modernidade e identidade cultural.

“Receber o reconhecimento de Belém como o destino emergente número 1 do Brasil é motivo de orgulho para todos os paraenses. Isso mostra que estamos no caminho certo ao investir na qualificação da nossa oferta turística, na valorização da nossa cultura e no fortalecimento da nossa identidade amazônica. O turismo é uma ferramenta poderosa de transformação social e econômica, e ver Belém despontar nesse cenário nacional reforça nosso compromisso em preparar a cidade para receber cada vez mais visitantes, especialmente com a proximidade da COP 30, que será um marco na história do nosso estado. Seguiremos trabalhando para tornar o Pará uma referência em turismo sustentável, inclusivo e de experiências únicas”, afirma o secretário de Turismo do Pará em exercício, Lucas Vieira.

A cidade vem investindo em infraestrutura, capacitação profissional e promoção estratégica do destino, com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Além disso, a preparação de Belém para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, tem impulsionado uma série de melhorias urbanas, sustentáveis e de mobilidade, aumentando sua visibilidade no Brasil e no exterior.

Para a presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo, os dados mostram uma transformação importante no perfil de consumo. “O Anuário é um retrato vivo de como os brasileiros viajaram em 2024 — e, mais do que isso, uma ferramenta estratégica que revela movimentos e tendências que devem orientar o setor nos próximos anos. Por trás desses números estão operadoras com expertise em transformar tendências em produtos viáveis e com alto valor agregado”, explicou.

O Anuário Braztoa 2025 está disponível gratuitamente no site da entidade (www.braztoa.com.br), com dados completos sobre comportamento de compra, roteiros mais vendidos, canais de venda, formas de pagamento e perfis de viajantes, além de análises sobre o cenário nacional e internacional do setor de turismo de lazer.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias