Segurança: Equatorial Pará alerta para os riscos e perigos de usar equipamentos elétricos em áreas molhadas

Distribuidora reforça orientações para prevenir acidentes domésticos com choques elétricos.

Para prevenir acidentes com energia, a Equatorial Pará orienta sobre os riscos e perigos de utilizar equipamentos elétricos em áreas molhadas, como banheiros, lavanderias e cozinhas. A distribuidora reforça que o cuidado e a atenção são os principais caminhos para evitar choques e até acidentes fatais.

Entre os equipamentos que mais oferecem risco quando utilizados em ambientes úmidos estão a máquina de lavar, secadores de cabelo, chapinhas e barbeadores elétricos. A máquina de lavar, por exemplo, está frequentemente em contato com a água, por isso, nunca se deve colocar as mãos dentro do tambor enquanto ela estiver ligada à tomada. Já os itens de cuidados pessoais, como secadores e chapinhas, não devem ser utilizados em locais molhados com os pés em contato com a água. Por ser condutora de energia, o risco de uma fatalidade é ainda maior nessa condição.

De acordo com Elton Lucena, Executivo de Segurança da Equatorial Pará, é preciso ter cuidado também com as “gambiarras elétricas” para evitar curto-circuito.

“Um dos pontos de atenção para ter cuidado com a eletricidade são benjamins (ou “Ts”), extensões improvisadas e fios emendados de forma irregular, que podem causar curtos-circuitos e incêndios. Recomendamos utilizar produtos certificados e, quando necessário, contratar profissionais habilitados para o serviço”, destaca Elton.

Em caso de acidentes com energia elétrica, a Equatorial orienta que, o disjuntor ou a chave geral seja, desligada imediatamente e o socorro seja acionado por meio do Corpo de Bombeiros (193) ou Samu (192). Ocorrências envolvendo a rede elétrica devem ser comunicadas à distribuidora pelo número 0800 091 0196. É importante lembrar que nunca se deve tocar em vítimas ou fios caídos. O ideal é isolar a área e aguardar a chegada dos profissionais capacitados.

Confira mais dicas no uso de equipamentos elétricos em áreas úmidas:

• Nunca toque em aparelhos com as mãos molhadas: seque bem as mãos antes de ligar/desligar qualquer equipamento;

• Mantenha fios e tomadas longe da água: instale tomadas em locais altos e longe de pias, chuveiros e outras fontes de água.

• Evite o uso de equipamentos elétricos durantes tempestades;

• Desligue o equipamento após o uso, especialmente importante com secadores de cabelo, ferros elétricos e lavadoras de alta pressão.

• Use materiais e revestimentos isolantes: tapetes de borracha, pisos antiderrapantes e calçados com sola de borracha ajudam a reduzir o risco de choque;

• Faça manutenções preventivas: verifique periodicamente o estado de cabos, plugues e tomadas. Se houver sinais de desgaste, substitua.