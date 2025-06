Colégio Nazaré ganha título de basquete masculino e garante vaga nos Jogos Estudantis Brasileiros

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré conseguiu o título de campeão da modalidade de basquete masculino categoria A Sub-14 dos Jogos Estudantis Paraenses- JEP’s 2025 e vai representar o Estado nos JEB’s [Jogos Estudantis Brasileiros], na cidade de Uberlândia-MG, no mês de outubro. A edição de nº 67 dos JEP’s aconteceu na cidade de Castanhal, no nordeste paraense. O Colégio Nazaré, no jogo final, venceu o representante de Breves, do Marajó, por 55 a 19.

O Nazaré foi comandado pelo técnico Aluísio Arruda, ex-jogador do Clube do Remo.

Os alunos campeões: Fábio Matheus Ranieri Cunha,

Gabriel Santos Peixoto, Caio Souza Silva, Eduardo Francisco Mufarrej Hage de Lima, Théo Cunha Denadai, Luiz Antônio Serpa Melo,

Otto da Cruz Braga, Heitor Grelich Picanço, Leonardo Vidal Pantoja,

Matheus Santos Paranhos de Azevedo, Antônio Moura Gabriel e

Thiago Damasceno do Couto.

REPRESENTANTES

Os colégios que representarão o esporte estudantil nos jogos Brasileiros Estudantis de 2025;

Basquetebol feminino categoria A :Colégio Santa Catarina de Sena

Basquetebol masculino categoria A: Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré

Basquetebol feminino categoria B: Colégio Santa Catarina de Sena

Basquetebol masculino categoria B: Colégio Santa Rosa

Futsal feminino categoria A:Colégio Gentil Bittencourt

Futsal masculino categoria A: Colégio Gentil Bittencourt

Futsal feminino categoria B :Colégio Gentil Bittencourt

Futsal masculino categoria B :Escola Estadual de Ensino Médio Professora Isaura Baia (Mocajuba)

Handebol feminino categoria B: Rondon do Pará

Handebol masculino categoria B: Parauapebas

Voleibol feminino categoria B :Colégio Santa Rosa

Voleibol masculino categoria B :Colégio Santa Ros

Handebol feminino categoria A: Escola Municipal de Ensino Fundamental Jandira Henderson e Silva (Rondon do Pará)

Handebol masculino categoria A: Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Pessoa (Parauapebas)

Voleibol feminino categoria A :Colégio Santa Rosa

Voleibol masculino categoria A :Colégio Dom Bosco (Parauapebas).

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação