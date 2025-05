Seleção pode ter Neymar, autor do gol do 7 a 1 e outros “sumidos” na lista

Carlo Ancelotti vai divulgar a lista nesta segunda-feira (26)

Nesta segunda-feira (26), Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira, fará a primeira convocação da carreira no novo cargo. No entanto, uma pré-lista com 50 nomes já foi enviada à Fifa no último domingo (18) e trouxe algumas surpresas.

O repórter Guilherme Xavier, da CNN Brasil, confirmou 18 nomes entre os pré-convocados e quatro deles estavam há algum tempo sem vestir a Amarelinha: Neymar, Casemiro, Oscar e Richarlison são alguns deles.

O jogador do São Paulo é o que mais chama atenção, já que a última convocação foi em 2016, e o último jogo que disputou pelo Brasil, em 2015. Os outros três estão fora desde o mesmo jogo: a derrota do Brasil por 2 a 0 contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 13 de outubro de 2023.

Desde então, Neymar, Casemiro e Richarlison estiveram fora de sete convocações, uma de Fernando Diniz e outras seis de Dorival Júnior, que variaram entre Eliminatórias para a Copa do Mundo e uma para a Copa América, em junho do ano passado, competição em que o Brasil foi eliminado nas quartas de final, também para o Uruguai.

Neymar

No último jogo que fez com a camisa da Seleção, a derrota contra o Uruguai em 2023, Neymar sofreu uma grave lesão. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo atleta e ficou mais de um ano sem jogar.

Em janeiro, foi para o Santos, mas também sofreu com lesões e ficou alguns meses fora dos gramados, o que fez com que ele tivesse apenas 10 jogos com a camisa do Peixe. Após um mês parado por lesão, o camisa 10 voltou a jogar na eliminação do Santos para o CRB na Copa do Brasil.

Na última convocação, em março deste ano, Neymar apareceu na lista, mas foi vetado vetado após avaliação do Departamento Médico devido ao desconforto que vinha sentindo na coxa esquerda, de acordo com comunicado oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Casemiro

Um dos pilares da Seleção Brasileira nos últimos anos, Casemiro acabou tendo uma queda de rendimento e também não apareceu nas últimas sete convocações. No último jogo, na derrota por 2 a 0 contra o Uruguai pelas Eliminatórias em 2023, atuou os 90 minutos./

O volante, que já chegou a ser capitão do Brasil, defendeu a equipe principal pela primeira vez em 2011.

Ele disputou três vezes a Copa América (2015, 2016 e 2019) e duas edições de Copa do Mundo, 2018 e 2022. O jogador foi homem de confiança de Carlo Ancelotti no Real Madrid durante muitos anos, já que defendeu a equipe de Madrid durante nove anos, de 2013 a 2022.

No último jogo que defendeu a Seleção Brasileira, Casemiro já estava no Manchester United. O atleta conquistou uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra pela equipe inglesa. Desde a última partida com a Amarelinha, não conquistou nenhum outro título pelo clube.

O volante não fez parte do ciclo de Dorival Júnior. Até apareceu na lista de março de 2024, mas foi cortado por lesão e não foi mais chamado.

Richarlison

O último jogo de Richarlison também foi na derrota por 2 a 0 contra o Uruguai nas Eliminatórias. Ele não começou como titular, mas entrou em campo nos acréscimos para substituir Neymar, que tinha sofrido grave lesão no joelho.

O atacante do Tottenham apareceu na primeira lista de Dorival, em março de 2024, mas ficou no banco de reservas e não jogou na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra nem no empate em 3 a 3 com a Espanha por estar lesionado. O atleta também foi convocado para a Copa América, mas foi cortado por lesão.

Richarlison passou por muitos problemas de saúde mental durante o período. O jogador revelou que teve depressão, que buscava por “morte” no Google em momentos de desespero e que psicóloga salvou a vida dele.

Na Copa do Mundo de 2022, foi o artilheiro do Brasil, com três gols. No total, Richarlison tem 48 jogos e 20 gols com a Amarelinha.

Oscar

Oscar é talvez a principal surpresa da lista de pré-convocados até aqui. A última vez que o meia do Brasil atuou pela Seleção Brasileira foi na vitória por 3 a 0 contra o Peru em 17 de novembro de 2015 pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Ele está há quase 10 anos sem jogar com a Amarelinha.

Ele chegou a ser convocado em 2016 também, mas não foi utilizado e ficou no banco. O jogador ficou muito marcado por ter feito o gol do Brasil no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha na Copa de 2014.

Depois do Mundial daquele ano, ele continuou no Chelsea por mais dois anos. Em 2017, foi transferido para o Shanghai Port, da China, equipe em que se tornou ídolo e defendeu até este ano, quando voltou ao São Paulo após 15 anos. Atualmente tem feito boas partidas pelo Tricolor.

