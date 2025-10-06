Seplad anuncia vencedores do concurso fotográfico “Olhar de Servidor 2025”

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Estado, os ganhadores do concurso fotográfico “Olhar de Servidor”.

O concurso chega à 6ª edição e, nesta edição, teve como tema “COP30, um novo olhar para a Amazônia”, alinhado ao evento climático que acontecerá em Belém. A seleção dos vencedores levou em conta dois critérios: votação popular e avaliação técnica.

Foram definidos quatro subtemas “Esse rio é minha rua”, “Amazônia”, “Sou do Norte” e “Voando pro Pará” inspirados em canções regionais que homenageiam a Amazônia. No total, 200 vagas foram abertas (50 para cada tema), e cinco fotografias de cada tema foram premiadas.

Os autores das imagens premiadas devem entregar suas fotos reveladas no prazo estipulado pelo edital: entre 9 e 17 de outubro para servidores de Belém e Região Metropolitana, e até 15 de setembro para servidores de outros municípios.

O resultado completo pode ser consultado no site da Seplad e no Diário Oficial do Estado.

Imagem: Divulgação