Vila Círio Iluminado volta com maior roda gigante itinerante do Pará e mais de 65 shows regionais

Espaço na praça Waldemar Henrique, em Belém, também terá ações de sustentabilidade e empreendedorismo além de entrada gratuita.

A Vila Círio Iluminado está de volta na praça Waldemar Henrique, e começa nesta segunda-feira, dia 6, cheia de atrações para a família. Uma das novidades é a maior roda gigante itinerante do Pará. Ela tem 36 metros de altura e oferecerá uma visão panorâmica espetacular de Belém. Além disso, o espaço vai contar com áreas instagramáveis e a população vai poder acompanhar mais de 65 shows regionais. Toda a programação será gratuita, repetindo o sucesso do ano passado. O evento, com o patrocínio da Equatorial Pará, seguirá até 19 de outubro.

Os shows começam sempre a partir das 18h e seguirá até às 2h. Entre os confirmados estão nomes da música paraense de vários estilos musicais como Gang do Eletro, Liah Soares, Suany Batidão, Carabão, Pinduca, Fruta Quente, Gigi Furtado, Kim Marques, Edilson Moreno, banda Warilou, Arraial do Pavulagem, Jeff Moraes e muito mais. O detalhamento por dia poderá ser acompanhado pelo site e redes sociais do Grupo Equatorial.

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará destaca a importância de incentivar projetos como esse que valorizam a cultura local.

“A Vila Círio é um espaço democrático. A Equatorial tem orgulho de ser a maior patrocinadora de cultura do estado e de ser parceira de uma iniciativa que coloca em foco tantos talentos da nossa terra. Além da música, vamos destacar ações de sustentabilidade, empreendedorismo e geração de renda. A energia do Círio vai contagiar a todos”, afirma.

Empreendedorismo e sustentabilidade

A Vila é mais do que diversão, é também uma chance de renda. O evento terá o dobro de empreendedores em relação a 2024, totalizando 400 pessoas vendendo seus produtos. Será possível encontrar artesanato, pintura, artigos religiosos e comidas típicas da região. Muitos desses empreendedores se prepararam em oficinas especiais do “Círio Iluminado” desde o início de setembro em bairros localizados em situação de vulnerabilidade na capital paraense

O projeto também tem um foco forte na sustentabilidade, com o programa E+ Reciclagem da distribuidora de energia. A cada 10 latas ou garrafas pet, a pessoa interessada poderá trocar os resíduos por camisa ou boné. A ação seguirá de 6 a 10 na Vila Círio. Todo o material arrecadado será destinado a associações de coleta seletiva.

Camarote PCD

O evento também vai ter o camarote de acessibilidade, garantindo que as pessoas com deficiência possam celebrar e acompanhar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas procissões da Trasladação e do Círio, nos dias 11 e 12. A ação conta com a parceria de instituições como instituições APAE, Pestalose, OVA e Cia Philus.