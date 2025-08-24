domingo, agosto 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Starfield | Jogo da Bethesda deve chegar para Nintendo Switch 2

Novos jogos também devem chegar ao console ainda esse ano

Júlia Henn

Apesar da falta de variedade de jogos disponíveis para o Nintendo Switch 2, o insider Nate The Hate informou que os adeptos do console terão uma bela surpresa em 2026.

Segundo ele, a Bethesda levará o seu RPG Starfield para o Nintendo Switch 2 em algum momento de 2026. Já havia sido anunciado anteriormente que a desenvolvedora levaria Indiana Jones e o Grande Círculo para o console no ano que vem. 

Para quem espera mais variedade nos jogos, Metroid Prime 4: BeyondKirby Air RidersPokémon Legends: Z-A e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment chegarão ao Nintendo Switch 2 ainda esse ano.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Demon Slayer: Castelo Infinito | Bilheteria do filme se mostra muito positiva
Próximo artigo
ARTIGO – Projetos de energia limpa

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,861FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315