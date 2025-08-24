Starfield | Jogo da Bethesda deve chegar para Nintendo Switch 2

Novos jogos também devem chegar ao console ainda esse ano

Júlia Henn

Apesar da falta de variedade de jogos disponíveis para o Nintendo Switch 2, o insider Nate The Hate informou que os adeptos do console terão uma bela surpresa em 2026.

Segundo ele, a Bethesda levará o seu RPG Starfield para o Nintendo Switch 2 em algum momento de 2026. Já havia sido anunciado anteriormente que a desenvolvedora levaria Indiana Jones e o Grande Círculo para o console no ano que vem.

Para quem espera mais variedade nos jogos, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders, Pokémon Legends: Z-A e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment chegarão ao Nintendo Switch 2 ainda esse ano.