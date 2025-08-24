Demon Slayer: Castelo Infinito | Bilheteria do filme se mostra muito positiva

A animação ainda nem estreou fora da Ásia

Júlia Henn

Neste final de semana, Demon Slayer: Castelo Infinito recebeu mais US$10,5 milhões dos mercados em que Crunchyroll e Sony já disponibilizaram o filme.

Fora do Japão, o longa chegou a US$34,7 milhões. Ainda não há números atualizados da bilheteria japonesa e sul-coreana do filme, mas o total acumulado globalmente de Demon Slayer: Castelo Infinito já passa de US$200 milhões.

Em vários países da Ásia, como Filipinas, Tailândia, Hong Kong, Indonésia e Malásia, o filme se tornou a animação com maior arrecadação da história.

No Japão, o longa se tornou a maior bilheteria em Imax da história, superando o seu próprio recorde anterior, do filme Trem do Infinito.

A estreia mundial da animação é em 12 de setembro.

Tudo sobre Demon Slayer: Castelo Infinito

Também chamado de Demon Slayer Infinity Castle, este será o nome do filme e ele será o primeiro de uma trilogia. Os três filmes animados vão encerrar a história que começou no anime, utilizando também o mangá como base.

Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado, jovem que teve sua família assassinada por Onis, uma espécie de raça demoníaca. Sua irmã, Nezuko, foi contaminada e se tornou Oni. A partir daí Tanjiro parte em uma jornada para encontrar uma cura para Nezuko e se tornar um membro da tropa de caçadores de demônios.

A história original é da autora Koyoharu Gotouge, de 35 anos, mas que mantém detalhes de sua vida de forma discreta. Demon Slayer pode ser visto na Netflix e na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. O mangá está completo no Brasil, pela editora Panini.

No Brasil, a estreia do primeiro filme da trilogia Castelo Infinito será em 11 de setembro, com uma parceria entre Sony e Crunchyroll. As sequências ainda não têm previsão de lançamento.