domingo, agosto 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Demon Slayer: Castelo Infinito | Bilheteria do filme se mostra muito positiva

A animação ainda nem estreou fora da Ásia

Júlia Henn

Neste final de semana, Demon Slayer: Castelo Infinito recebeu mais US$10,5 milhões dos mercados em que Crunchyroll e Sony já disponibilizaram o filme. 

Fora do Japão, o longa chegou a US$34,7 milhões. Ainda não há números atualizados da bilheteria japonesa e sul-coreana do filme, mas o total acumulado globalmente de Demon Slayer: Castelo Infinito já passa de US$200 milhões.

Em vários países da Ásia, como Filipinas, Tailândia, Hong Kong, Indonésia e Malásia, o filme se tornou a animação com maior arrecadação da história. 

No Japão, o longa se tornou a maior bilheteria em Imax da história, superando o seu próprio recorde anterior, do filme Trem do Infinito.

A estreia mundial da animação é em 12 de setembro. 

Tudo sobre Demon Slayer: Castelo Infinito

Também chamado de Demon Slayer Infinity Castle, este será o nome do filme e ele será o primeiro de uma trilogia. Os três filmes animados vão encerrar a história que começou no anime, utilizando também o mangá como base.

Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado, jovem que teve sua família assassinada por Onis, uma espécie de raça demoníaca. Sua irmã, Nezuko, foi contaminada e se tornou Oni. A partir daí Tanjiro parte em uma jornada para encontrar uma cura para Nezuko e se tornar um membro da tropa de caçadores de demônios.

A história original é da autora Koyoharu Gotouge, de 35 anos, mas que mantém detalhes de sua vida de forma discreta. Demon Slayer pode ser visto na Netflix e na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. O mangá está completo no Brasil, pela editora Panini.

No Brasil, a estreia do primeiro filme da trilogia Castelo Infinito será em 11 de setembro, com uma parceria entre Sony e Crunchyroll. As sequências ainda não têm previsão de lançamento.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Amores Materialistas | Filme deve terminar com saldo positivo na bilheteria
Próximo artigo
Starfield | Jogo da Bethesda deve chegar para Nintendo Switch 2

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315