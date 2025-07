Startup paraense cria estação sustentável para carros elétricos em Belém

A startup S&L Energia, residente no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), em Belém, desenvolveu uma estação de carregamento para veículos elétricos que une inovação, sustentabilidade e valorização de recursos amazônicos. O equipamento é feito com biocompósito material renovável produzido a partir de fibras naturais, como a juta, e resina vegetal o que o torna uma alternativa ambientalmente correta aos modelos tradicionais, geralmente feitos com plástico e metal.

A ideia surgiu da necessidade de ampliar a infraestrutura para carros elétricos no Pará. “Queríamos uma estação alimentada por energia solar e feita com materiais sustentáveis, criando um ciclo verdadeiramente limpo”, explica Sandro Leite, diretor comercial da S&L Energia.

Além de ser leve, resistente e impermeável, a estação oferece carregadores de 7 kW, 11 kW e 22 kW, sendo capaz de abastecer um veículo com bateria de 30 kWh em pouco mais de uma hora. O produto é voltado tanto para usuários individuais quanto para empresas que desejam oferecer o serviço como diferencial competitivo.

Instalada no PCT Guamá há pouco mais de um ano, a startup já colhe os frutos da interação com o ecossistema de inovação do Parque, que conta com mais de 30 empresas, laboratórios, pesquisadores e conexões com instituições nacionais e internacionais.

A proposta da S&L Energia também foi reconhecida pelo programa Centelha II, que incentiva ideias inovadoras com apoio técnico e financeiro. Para Sandro, o diferencial está em criar tecnologia com identidade amazônica: “Temos potencial humano e riqueza natural. É possível inovar valorizando nossas raízes”.

O PCT Guamá, que é referência em inovação na região Norte, reforça com iniciativas como essa seu papel no estímulo à pesquisa aplicada, à economia sustentável e ao futuro tecnológico da Amazônia.

Imagem: Agência Pará