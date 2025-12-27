domingo, dezembro 28, 2025
Com gol contra, Arsenal vence Brighton e mantém liderança da Premier League

Gunners perderam liderança temporariamente com vitória do City na manhã deste sábado (27), mas reassumiram a ponta do torneio com triunfo por 2 a 1

Da CNN Brasil

O Arsenal venceu o Brighton por 2 a 1 no Emirates Stadium, em Londres, neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League.

A vitória levou os Gunners aos 42 pontos e garantiu que o time na liderança do campeonato até a próxima rodada. Mais cedo, o Manchester City venceu sua sexta partida seguida, superando temporariamente o Arsenal

O Aston Villa, que joga na tarde deste sábado, também poderia ultrapassar o Arsenal caso o time não vencesse.

Os Gunners abriram o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Martin Odegaard, que recebeu passe de Bukayo Saka e finalizou de fora da área.

A vantagem dos mandantes foi ampliada no início do segundo tempo, aos 7 minutos, quando Georginio Rutter marcou contra após cobrança de escanteio de Declan Rice..

O Brighton diminuiu aos 19 minutos da etapa final com o paraguaio Diego Gómez, que aproveitou rebote de chute na trave de Yasin Ayari.

Mas foi o Arsenal que dominou as ações ofensivas do jogo, finalizando 22 vezes, sendo cinco no alvo, contra oito finalizações do Brighton.

A posse de bola também foi favorável aos Gunners, que controlaram mais as ações e tiveram maior precisão nos passes, completando 380 passes corretos.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 42 pontos e ultrapassou o Manchester City na tabela, reassumindo a liderança da Premier League.

O Brighton permanece na 12ª colocação com 24 pontos, mantendo sua campanha irregular no campeonato.

Reprodução/Instagram/@arsenal

