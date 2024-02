Sudam e prefeitura de Belém trabalhando para a realização da Cop 30

A Prefeitura de Belém e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam estão unidas. Governo Federal e Governo Municipal trabalham juntos pela COP 30, em 2025, que acontecerá em Belém.

União de esforços, apoio total do Governo Federal para a Prefeitura de Belém, cuidando bem das suas tarefas, tocando obras e serviços, articulando projetos para captar recurso. E o presidente Lula, representado pelo superintende Paulo Rocha, reafirma seu apoio a Belém e acelera os preparativos para o debate sobre mudanças climáticas.

Assim, Prefeitura e Governo Federal trabalham para que o legado comece já. Obras serão entregues já em 2024. A reunião entre Sudam e PMB aconteceu na manhã desta sexta-feira, 23, na sede da autarquia, em Belém, com a presença do superintendente Paulo Rocha, do prefeito Edmilson Rodrigues e do diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (DPROS), da Sudam, Aharon Alcolumbre. Esses trabalhos visam dotar a cidade de infraestrutura para a COP 30 e para benefício de toda a população.