Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam que serão pais pela primeira vez

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina e a bailarina e influenciadora digital Isabella Arantes anunciaram neste domingo (19) que estão à espera do primeiro filho. O casal compartilhou a novidade nas redes sociais com uma foto que encantou os fãs: os dois aparecem sorridentes, abraçados, segurando um exame de ultrassom sobre uma prancha de surfe símbolo da trajetória vitoriosa do atleta.

A postagem rapidamente viralizou, recebendo milhares de curtidas e comentários de amigos, familiares e admiradores. “Agora as conversas por aqui vão ser sobre bebês e crianças. A mãe tá on”, brincou Isabella nos stories, revelando a alegria com a nova fase. Medina também escreveu: “A maior onda da nossa vida está chegando”, em uma homenagem ao bebê que está a caminho.

O anúncio pegou o público de surpresa, já que o casal sempre manteve a vida pessoal de forma discreta. Gabriel e Isabella começaram a namorar em 2022 e, desde então, vêm compartilhando momentos de viagens, treinos e celebrações nas redes sociais.

Isabella, que também é bailarina e criadora de conteúdo, tem se destacado pelo trabalho com moda, lifestyle e maternidade consciente temas que agora prometem ganhar ainda mais espaço em suas plataformas. Já Medina segue como um dos maiores nomes do surfe mundial, dono de três títulos da Liga Mundial de Surfe (WSL), além de representar o Brasil em competições internacionais e projetos ligados à preservação dos oceanos.

Nos comentários, personalidades como Tatá Werneck, Jade Picon, e outros colegas do esporte e do entretenimento celebraram a notícia. “Que benção linda!”, escreveu uma seguidora. “Vocês vão ser pais incríveis”, comentou outra.

O casal não revelou o tempo de gestação, mas afirmou que o bebê está saudável e que ambos vivem um dos momentos mais felizes de suas vidas.

Com o anúncio, Medina e Isabella se juntam à lista de celebridades brasileiras que estão celebrando a maternidade e a paternidade em 2025 um ano que vem sendo marcado por grandes notícias no mundo dos famosos.

Imagem: Reprodução Internet