Tudo pronto para a 9ª edição Cavalgada Amigos de Portel no Marajó

A cidade de Portel já vive o clima festivo da tradicional Cavalgada Amigos de Portel, com a expectativa de bater recordes de participante como o ano passado, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro e promete reunir cavaleiros, amazonas, famílias e admiradores da cultura rural para celebrar a tradição e fortalecer o setor agropecuário local. Esperado muitas comitivas não só dos municípios do Marajó mas do Sul do Pará e de outras regiões do nosso Estado.

O prefeito Paulo Ferreira destacou a importância do evento para o município, afirmando que a cavalgada representa um momento de confraternização entre produtores rurais e trabalhadores do campo, que se reúnem anualmente para celebrar os resultados obtidos ao longo do ano.

O evento também contará com premiações, como a de Maior Comitiva e da Corrida de Prado, que serão entregues ao final das atividades. A festa segue até a noite.

TRADIÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Cavalgada Amigos de Portel é considerada um dos principais eventos culturais do município, valorizando as raízes do povo portelense e fortalecendo a união entre famílias e comunidades rurais.

A organização convida toda a população a participar da festa e prestigiar mais uma edição desse grande encontro cultural

A programação musical inclui apresentações de Flavinho dos Teclados, Douglas Costa, Adriel Castelo, DJ Capitão e DJ P7, garantindo animação durante toda a tarde.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Sábado – 15 de novembro

A programação inicia hoje à tarde, com a Corrida de Prado, no KM 7. À noite, ocorre o Desfile das Candidatas a Rainha da Cavalgada, seguido, às 23h, pelo show da aparelhagem Mega Pressão, que promete animar o público.

Domingo – 16 de novembro

As atividades de domingo começam cedo: às 7h, ocorre a concentração no Sítio do Nadal, de onde a cavalgada parte às 9h, percorrendo as principais ruas da cidade. A chegada está prevista para 12h, na Arena Show, onde será servido um almoço gratuito aos participantes.

Por Guilherme Braga/Imagem: Lucinha Bahia/agência imagens 2.8