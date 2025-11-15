sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Tudo pronto para a 9ª edição Cavalgada Amigos de Portel no Marajó

A cidade de Portel já vive o clima festivo da tradicional Cavalgada Amigos de Portel, com a expectativa de bater recordes de participante como o ano passado, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro e promete reunir cavaleiros, amazonas, famílias e admiradores da cultura rural para celebrar a tradição e fortalecer o setor agropecuário local. Esperado muitas comitivas não só dos municípios do Marajó mas do Sul do Pará e de outras regiões do nosso Estado.

O prefeito Paulo Ferreira destacou a importância do evento para o município, afirmando que a cavalgada representa um momento de confraternização entre produtores rurais e trabalhadores do campo, que se reúnem anualmente para celebrar os resultados obtidos ao longo do ano.

O evento também contará com premiações, como a de Maior Comitiva e da Corrida de Prado, que serão entregues ao final das atividades. A festa segue até a noite.

TRADIÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Cavalgada Amigos de Portel é considerada um dos principais eventos culturais do município, valorizando as raízes do povo portelense e fortalecendo a união entre famílias e comunidades rurais.

A organização convida toda a população a participar da festa e prestigiar mais uma edição desse grande encontro cultural

A programação musical inclui apresentações de Flavinho dos Teclados, Douglas Costa, Adriel Castelo, DJ Capitão e DJ P7, garantindo animação durante toda a tarde.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Sábado – 15 de novembro

A programação inicia hoje à tarde, com a Corrida de Prado, no KM 7. À noite, ocorre o Desfile das Candidatas a Rainha da Cavalgada, seguido, às 23h, pelo show da aparelhagem Mega Pressão, que promete animar o público.

Domingo – 16 de novembro

As atividades de domingo começam cedo: às 7h, ocorre a concentração no Sítio do Nadal, de onde a cavalgada parte às 9h, percorrendo as principais ruas da cidade. A chegada está prevista para 12h, na Arena Show, onde será servido um almoço gratuito aos participantes.

Por Guilherme Braga/Imagem: Lucinha Bahia/agência imagens 2.8

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Pará registra queda de 58% no índice de criminalidade em outubro
Próximo artigo
Vídeo: Luiza Brunet em Belém se Delicia com Açaí, Tapioca e Cachaça de Jambu

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,209FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315