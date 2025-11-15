sábado, novembro 15, 2025
Vídeo: Luiza Brunet em Belém se Delicia com Açaí, Tapioca e Cachaça de Jambu


A ex-modelo e atriz Luiza Brunet aproveitou sua passagem por Belém para imergir na rica culinária paraense, em um restaurante na região metropolitana da Grande Belém.

Ela se deliciou com uma das combinações mais tradicionais e nutritivas da região: açaí acompanhado de tapioca e peixe frito. Ao experimentar a iguaria, Luiza Brunet elogiou o sabor, classificando o açaí como “muito bom”.

A Emoção da Cachaça de Jambu 🌶️


A experiência gastronômica de Luiza Brunet foi além do prato principal. Ela também se aventurou a provar a famosa Cachaça de Jambu, uma bebida alcoólica local muito conhecida.

O jambu é uma planta amazônica que possui a característica peculiar de provocar uma intensa e inconfundível sensação de tremedeira ou formigamento na boca de quem a consome. A bebida é um verdadeiro desafio e um rito de passagem para quem visita a Amazônia.

Por Marina Moreira

Vídeo Reprodução Redes Sociais

