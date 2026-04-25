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Tuna Luso é destaque nacional ao receber homenagem no Congresso Brasileiro de Clubes 2026

A tradicional Tuna Luso Brasileira voltou a ganhar projeção nacional ao ser uma das instituições homenageadas durante a cerimônia de abertura do Congresso Brasileiro de Clubes 2026, realizado em Campinas (SP). O reconhecimento reforça a relevância histórica e esportiva da agremiação paraense no cenário clubístico do país.

Promovido pela FENACLUBES, o evento reuniu, entre os dias 23 e 26 de abril, dirigentes e lideranças esportivas de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de discutir estratégias de fortalecimento da gestão e do desenvolvimento esportivo nos clubes.

Fundada em 1903, a Tuna Luso construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de um século, acumulando conquistas importantes e formando atletas em diferentes modalidades. Sua atuação, especialmente na região Norte, tem sido fundamental para o crescimento do esporte.

Durante a solenidade, o vice-presidente de gestão do clube, Charles Tuma, recebeu a placa TOP 100 e destacou a importância do reconhecimento. Em seu pronunciamento, agradeceu à FENACLUBES, ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e ao Sindicato dos Clubes do Pará pelo apoio contínuo ao trabalho desenvolvido pela instituição, especialmente na formação de atletas.

A homenagem reafirma o prestígio da Tuna Luso Brasileira no cenário esportivo nacional e evidencia o papel histórico do clube na construção do movimento clubístico no Brasil.

Por Nonato Batista, texto e imagens

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