UFPA aprova curso de Bacharelado em Inteligência Artificial com início previsto para 2026

A Universidade Federal do Pará (UFPA) aprovou oficialmente, em 4 de agosto de 2025, a criação de um curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, por decisão unânime do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

A primeira turma deve ingressar no Processo Seletivo de 2026, com início das aulas previsto para o ano que vem. Estão previstas 30 vagas iniciais no campus Belém, em regime presencial, com turno integral e 3.200 horas de carga horária total.

O curso será oferecido pela Faculdade de Computação (ICEN) e abordará disciplinas fundamentais da área, como aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural, otimização, cibersegurança e Internet das Coisas (IoT).

O curso surge como resposta à necessidade de formar profissionais críticos e conectados aos desafios da Amazônia, ligados à sustentabilidade e tecnologia local. O reitor Gilmar Pereira destacou que a inteligência artificial é essencial para enfrentar desafios sociais e ambientais da região.

A UFPA já possui centros de excelência em inteligência artificial, como o Centro de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Artificial (CCAD-IA), o Laboratório LAAI e lidera o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em IA para Cidades Inteligentes (IAmazônia), que aplica IA em diagnósticos ambientais, saúde e bioeconomia na Amazônia.

Além disso, institutos parceiros oferecem cursos gratuitos de especialização online em IA aplicada a desafios socioambientais da Amazônia, com workshops e estudos de caso.

Este curso é o primeiro bacharelado na área de inteligência artificial aprovado na região Norte, posicionando a UFPA como referência. Ele une formação técnica com missão regional e tem forte potencial de impacto social, econômico e ambiental na Amazônia.

