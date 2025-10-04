“Um rio não existe sozinho” transforma o parque do Museu Goeldi em galeria viva

Belém respira arte, ciência e natureza juntas com a exposição “Um rio não existe sozinho” no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

Desenvolvida pelo Instituto Tomie Ohtake em parceria com o Museu Goeldi, a mostra reúne 11 obras de nove artistas espalhadas por dez espaços do parque, espalhando uma trilha cultural onde visitante pode interagir diretamente com as criações.

Arte, floresta e poesia que caminham juntas

Nas obras, o parque não é mero cenário ele é protagonista. As criações foram pensadas para dialogar com a vegetação, terreno, sons, luzes e sombras locais, respeitando os ritmos naturais da floresta.

Entre os artistas participantes estão Sallisa Rosa (GO), Rafael Segatto (ES), PV Dias (PA), Noara Quintana (SC), Elaine Arruda (PA), Mari Nagem (MG), Gustavo Caboco (RR/PR), Déba Tacana (RO) e Francelino Mesquita (PA).

Uma das obras, “Casa de Bicho”, do artista Gustavo Caboco (Wapichana, RR/PR), convida o público a deitar em esteiras sobre a grama e contemplar a relação entre humano e natureza, simbólica e sensível.

Um evento no contexto da COP 30

A exposição integra as atividades que o Museu Goeldi sediará em torno da COP 30, reforçando seu papel como “casa da cultura e da ciência”, segundo seus gestores.

A inauguração contou também com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que destacou a importância de articular arte e ciência como formas de tornar o conhecimento acessível e inspirador.

Quando visitar

Período: de 3 de outubro a 30 de dezembro de 2025

Local: Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, Belém

Entrada: R$ 3

Imagem: Instituto Tomie Ohtake