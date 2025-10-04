sábado, outubro 4, 2025
Cartaz do Círio 2025 aposta em traços manuais e estética atemporal

O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2025 chama atenção por sua beleza suave e por devolver o toque humano ao fazer artístico. Feito por Letícia Nassar com ilustração de Luiz Paulo Ferreira, ele retrata o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, unindo símbolos marianos com inspiração visual antiga, orgânica e cheia de significado.

A artista Letícia conta que foi influenciada pela estética dos cartazes antigos do Círio, especialmente o estilo Belle Époque aquela virada do século XIX para o XX em que muitos ornamentos, arabescos e detalhamento manual eram valorizados.  A ideia foi criar algo que desperte memórias, uma “saudade boa” de infância, mas que também fale ao presente.

O cartaz mostra a Imagem Peregrina de Nossa Senhora envolta por lírios, ramos florais e arabescos, além de uma coluna dourada que sugere presença divina. O lírio, clássico símbolo de pureza na iconografia mariana, aqui também funciona na metáfora de toda a criação que se curva diante de Maria.

O processo de criação foi totalmente manual: croquis com lápis, aquarela e tinta foram feitos antes de serem digitalizados cuidando para que o resultado impresso mantenha qualidade alta mesmo em grandes formatos.  Eles também destacam que essa escolha (feito à mão) é uma forma de resistência à onda de uso de inteligência artificial na arte, reafirmando o valor do traço humano.

Mais que um cartaz promocional, os criadores esperam que ele seja algo devocional para muitos: uma imagem para se emoldurar, rezar diante dela, que vá além do evento.

Imagem: Thiago Gomes / O Liberal

