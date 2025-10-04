sábado, outubro 4, 2025
Laudo: vodka consumida por Hungria não continha metanol, diz perícia

O Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu, nesta sexta-feira (3), que a bebida ingerida pelo cantor Hungria não apresentava contaminação por metanol.  Os peritos ainda identificaram que as garrafas apreendidas tinham indícios de falsificação, mas garantem que elas não continham a substância tóxica.

Apesar desse resultado, há indícios de irregularidades: o teor de álcool anidro na bebida estava dentro dos padrões definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).  As autoridades avaliam que a suspeita de intoxicação pode ter ocorrido por ingestão de bebida adulterada em outro momento ou local.

Durante o atendimento médico, Hungria foi submetido a hemodiálise para acelerar a eliminação de substâncias tóxicas.  Embora seu estado gere preocupação, a equipe médica informou que ele está estável, consciente e sem alterações visuais significativas até o momento.

Essa investigação ocorre em meio a um surto de casos de intoxicação por metanol ligados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em várias regiões do Brasil.

Imagem: Reprodução

