Universidade do Estado do Pará (Uepa) promove Aula Magna para alunos de 2024

O auditório central do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia ficou pequeno para a empolgação dos novos calouros 2024 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que participaram da Aula Magna realizada, na manhã desta terça-feira (12), em Belém. O evento teve transmissão simultânea pelo Youtube para os alunos de outros 18 municípios do Pará. A programação começou com a animação da bateria Búfalos da Medicina que agitou os presentes.

Como mensagem de boas-vindas, o governador reconheceu o esforço individual dos alunos: “Cada um de vocês sabe como ninguém o quanto foi difícil chegar até aqui, o quanto vocês tiveram que abrir mão, tiveram que se doar, estar focados naquilo que vocês querem, naquilo que vocês desejam. Mas queria, de maneira muito fraterna, dizer do meu orgulho de poder, como colaborador, como parceiro, estando junto desta instituição fantástica do nosso Estado, desta instituição que dá tanto orgulho, para nós paraenses, para os amazônicos. Unidos, vamos festejar este início de uma nova etapa que será muito vitoriosa de cada um de vocês”.

Com o tema ‘Amazônia Sustentável: consciência, Cultura e ações na Uepa’, o governador também destacou que Belém será sede a COP-30 em 2025 e que temos o compromisso de preservar a Amazônia, que “pela primeira vez o centro das discussões será a floresta tropical, a floresta amazônica” e que deixará um legado para a cidade.

Ainda durante o evento, o governador Helder Barbalho anunciou que está enviando para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) uma proposta de lei de assistência estudantil, para “alunos que cumprirem os critérios de baixa renda”, que serão divulgados em momentos oportunos. A proposta está pautada em uma demanda do reitor Clay Chagas e que busca implementar auxílio educacional para colaborar com a formação dos alunos da instituição.

Lucas Nobre, aluno de Filosofia do campus de São Miguel do Guamá, veio até Belém para prestigiar o evento. “Foi uma experiência gratificante e enorme estar aqui”. As alunas do curso de Secretariado Executivo Trilíngue Silvana Dias e Ana Caroline Rodrigues estiveram no evento e teceram elogios para os momentos de integração promovidos pelos centros e campi desde a semana passada: “A Semana do Calouro foi maravilhosa. Cada dia a gente foi conhecendo os profissionais da área, foi bem legal. Aqui, o evento está de parabéns, está muito bem organizado, estou me sentindo bem acolhida”, declarou Silvana. Já Ana Caroline disse que está “realizando um sonho de estar em uma instituição pública com um curso que eu gosto muito. É incrível!”.

Para Clay Chagas, reitor da Uepa, esse momento “é extremamente importante, acho que é o momento que os nossos alunos, nossos calouros, podem conhecer um pouco mais da universidade na sua totalidade. Em um momento como esse, nós temos uma ideia de universidade, de fato, que congrega essa relação”. Ainda para ele, o momento é para agregar os novos alunos de todos os centros e cursos da instituição.

A programação seguiu com a palestra do diretor superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno e programação cultural com os cantores Pinduca e Gabriel Xavier.

