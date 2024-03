Netanyahu critica Lula em carta enviada a Bolsonaro: “Ultrajante”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convidando-o para visitar Israel e ver de perto os rastros de destruição deixados pelos terroristas do Hamas no sul do país, após o ataque de 7 de outubro.

No documento, ao qual o site Metrópoles teve acesso, o político israelense também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é considerado “persona non grata”, naquele país, por comparar a defesa de Israel com o Holocausto.

– Ainda ontem, você demonstrou sua solidariedade ao povo e ao Estado de Israel, agitando orgulhosamente a bandeira israelense num comício em São Paulo. Esta foi uma rejeição clara e moralmente sólida às acusações ultrajantes de seu sucessor contra as operações das FDI (Forças de Defesa de Israel) em Gaza.

O convite foi enviado no dia 26 de fevereiro, um dia após o ato político de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Muitas bandeiras de Israel foram erguidas pelos manifestantes e Bolsonaro fez questão de mostrar que continua do lado do povo israelense.

A amizade do ex-presidente brasileiro com o governo israelense foi lembrada também por Netanyahu, com quem Bolsonaro sempre teve bom relacionamento durante os quatro anos em que esteve na Presidência.

– Sua amizade é ainda mais importante em tempos de crise e de guerra e, portanto, convido você e sua família a visitar Israel para demonstrar sua solidariedade ao povo de Israel – diz outra parte do documento.

Fonte: Pleno News/Foto: Presidência da República/Clauber Caetano