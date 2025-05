Usina da Paz celebra 3 anos com um milhão de atendimentos em Parauapebas no Pará

Complexo de cidadania estadual se consolidou como uma referência no atendimento à população do município do sudeste estadual

A Usina da Paz do município de Parauapebas completa, neste domingo (18), três anos de funcionamento, consolidando-se como um marco de transformação social e cidadania na região sudeste do Pará. Desde a entrega, no ano de 2022, o complexo multifuncional do Governo do Estado tem promovido mudanças significativas na vida de milhares de moradores, com a oferta de mais de 70 serviços gratuitos nas áreas como saúde, educação, cultura, esporte e empreendedorismo.

Localizada no bairro Jardim Tropical, a unidade foi a quinta entregue pelo Governo no Pará e a primeira na região sudeste paraense. Desde a sua implantação, o complexo estadual já garantiu mais de 1 milhão de atendimentos, beneficiando pessoas que, por meio da Usina da Paz, conseguiram mudar para melhor a vida diária.

Pessoas como a moradora Conceição Maria Chaves, que encontrou nos cursos de corte e costura disponibilizados pela UsiPaz uma nova fonte de renda. “Eu comecei a aprender costura aqui e mudou a minha vida. Não só a minha, como de outras pessoas. Conheço pessoas que, antes mesmo de terminar o curso, já conseguiram emprego. Eu estava desempregada, então decidi vir pra cá pra aprender alguma coisa e trabalhar pra mim mesma. Os serviços oferecidos aqui são excelentes. A Usina é muito boa para a comunidade.” declarou Conceição.

Já a moradora Ivaneide Maranhão conta que aprendeu a trabalhar com a produção de bonecas por meio de cursos oferecidos na Usina da Paz de Parauapebas. “A Usina mudou muita coisa na minha vida. Eu tinha vontade de aprender a fazer bonecas e nunca tinha tido oportunidade. Vim para cá e fui bem atendida. Parabéns para a Usina. Espero que continue assim sempre, ajudando a comunidade.” disse.

“Hoje é um dia de celebração e de profundo orgulho para todos nós. A Usina da Paz de Parauapebas, sem dúvidas, é um marco de transformação social, inclusão e oportunidades reais para milhares de famílias. Ver o impacto positivo que a UsiPaz tem gerado na vida das pessoas é a maior prova de que estamos no caminho certo. Parabéns, Usina da Paz Parauapebas” celebrou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Usina da Paz Parauapebas – O complexo de cidadania estadual oferece mais de 70 serviços gratuitos, como atendimentos médico e odontológico, emissão de documentos, cursos de capacitação técnica e profissionalizante, reforço escolar, além de eventos e encontros da comunidade.

A unidade também conta com quadra poliesportiva coberta, piscina e um espaço dojô, para a prática de atividades esportivas, salas de audiovisual e inclusão digital, espaço multiuso, além de espaços para cursos livres e de dança, robótica, musicalização, biblioteca, entre outros.

Segurança Pública – Assim como as demais Usinas em funcionamento no Pará, a UsiPaz Parauapebas também segue sendo um importante instrumento no enfrentamento à violência, por meio da geração de oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos.

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), mostram que o município alcançou 33,3% de redução nos crimes violentos letais intencionais (CVLI) e 27,5% na queda dos roubos. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro até 4 de maio de 2025 se comparados ao mesmo período em 2024.

A segunda Usina da Paz está em construção em Parauapebas – O Governo do Estado segue trabalhando para garantir ainda mais oportunidades e serviços à população de Parauapebas, por meio da construção da segunda Usina da Paz do município.

O novo complexo de cidadania está com obras em andamento, em uma área localizada no bairro Guanabara. O projeto é resultado de parceria entre o Governo do Pará e a empresa Vale.



