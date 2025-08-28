Vasco e Botafogo empatam no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Em clássico que, apesar de muitas disputas físicas, até que foi bem disputado, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Arthur Cabral e Jair, ambos em jogadas de bola aérea na primeira etapa.

Apoiado por mais de 20 mil cruz-maltinos que fizeram linda festa em São Januário, o Vasco foi melhor durante a maior parte da partida. Numa espécie de jogo de xadrez travado por Davide Ancelotti, que escalou o Botafogo com dois centroavantes e sem Savarino, e Fernando Diniz, que reforçou a pegada no meio-campo com Barros e promoveu o retorno de Vegetti aos titulares, o cruz-maltino viu sua estratégia funcionar melhor e teve as principais chances de sair com a vitória.

Mas nem sempre o jogo foi assim. No começo, foi o Botafogo quem assumiu as rédeas. Tanto é que teve, logo de cara, duas chances de abrir o placar. Na primeira, Arthur Cabral cabeceou para fora após cruzamento de Telles. Já na segunda, a dupla repetiu a dose e o centroavante não desperdiçou e testou para o fundo das redes aos oito minutos.

A partir daí, o que se viu foi um Vasco que, com a boa atuação do próprio Barros e, principalmente de Jair, conseguiu ter mais a posse e, consequentemente, ser mais perigoso. Ao colocar em prática o estilo de Fernando Diniz de ter superioridade no setor onde está a bola, o cruz-maltino criou boas oportunidades pelas laterais. Foi numa dessas, inclusive, que nasceu o gol de empate.

Após cobrança de falta, Nuno Moreira aproveitou sobra e cruzou para Jair aparecer no segundo pau e empatar a partida ainda no primeiro tempo.

ALTERAÇÕES EQUILIBRARAM

Com a igualdade no placar, as equipes diminuíram um pouco o ímpeto e não atacaram tanto na primeira etapa. Já na segunda, a única boa oportunidade foi logo no primeiro lance do Vasco, quando Coutinho parou em ótima defesa de John e Rayan no travessão e, depois em bloqueio de Marlon Freitas. O cruz-maltino ficou na bronca com o árbitro Anderson Daronco no lance, pela não marcação de possível pênalti de mão do camisa 17.

Ao perceber a pressão que vinha sendo criada pelo Vasco, o técnico Davide Ancelotti, que tem o costume de demorar para realizar substituições, sacou o centroavante Chris Ramos e colocou Savarino em campo. A alteração deu mais presença ao Botafogo no meio-campo e igualou mais a partida. Com maior qualidade, o alvinegro até trocou bons passes, mas não conseguiu criar nenhuma chance para sair com a vitória.

Com mais duas semanas até o jogo da volta, que será no dia 11 de setembro, no Nilton Santos, Botafogo e Vasco terão apenas uma partida no período, contra Bragantino no sábado e Sport domingo, respectivamente. Assim, o período poderá ser utilizado por Davide Ancelotti e Fernando Diniz para realizar melhorias pontuais em suas equipes. Com a vantagem de precisar de uma vitória simples em sua casa, o alvinegro precisa melhorar a saída de bola e a marcação nas bolas aéreas lançadas em sua defesa.

Além disso, o tempo livre para treinos será uma boa oportunidade para os treinadores encaixarem melhor os reforços que chegaram — Chris Ramos no caso do Botafogo, e Robert Renan, Andrés Gomez e Matheus França no do cruz-maltino — e recuperar alguns jogadores. Só no jogo de ontem, Alex Telles e Lucas Freitas precisaram ser substituídos por problemas musculares.

Fonte e imagem: Portal do jornal Extra.Globo