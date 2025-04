Vasco e Lanús empatam sem gols pela Copa Sul-Americana

Primeiros colocados do grupo G da Copa Sul-Americana, Vasco e Lanús fizeram um jogo nervoso em São Januário e apenas empataram por 0 a 0. O resultado mantém o time argentino como líder da chave, com os mesmos cinco pontos do cruz-maltino, mas vencendo no saldo de gols: 3 a 1.

No geral, a partida teve controle alternado, com o Lanús tomando a iniciativa, e o Vasco apostando em transições. Depois, o time da casa tomou o controle e aproveitou o apoio de 20 mil vascaínos para agredir, criando boas chances com Philippe Coutinho e Nuno Moreira.

O segundo tempo foi marcado pelas duas equipes fazendo um jogo de trocação. Fábio Carille fez diversas alterações e o Vasco martelou na reta final, mas não encontrou o gol. No final das contas, um ponto para cada lado.

Agora, o Vasco volta as atenções para o Brasileirão, onde visita o Cruzeiro, às 18h30 do domingo (27), pela 6ª rodada. O próximo compromisso na Sul-Americana será a visita ao Puerto Cabello, na Venezuela, no dia 7 de maio.

Fonte e imagem: Extra/Globo