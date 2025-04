Flamengo empata com LDU, em Quito, e continua em terceiro na Libertadores

O Flamengo não conseguiu superar a LDU e a altitude e ficou no 0 a 0, nesta terça-feira, em Quito, no Equador. Com o ponto marcado, o rubro-negro permanece em terceiro lugar, agora com quatro pontos. Os donos da casa lideram o Grupo C com cinco pontos. O Central Córdoba, vice-líder com quatro pontos e melhor saldo que os cariocas, enfrenta o lanterna Deportiva Táchira, nesta quinta-feira, em casa, e pode assumir a ponta.

Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o Central Córdoba no dia 7 de maio, fora de casa. Na sequência, o time jogará as duas últimas partidas no Maracanã.

O Flamengo começou a partida fazendo o que é de costume: tocar a bola de pé em pé até encontrar o espaço necessário para chegar ao gol. Balançar as redes, no entanto, não parecia tão fácil assim, apesar do domínio da posse de bola. O motivo era claro. A altitude de Quito, a 2.850 metros acima do mar, que faz a bola, muitas vezes, ter vontade própria. O único chute do rubro-negro com mais perigo, no primeiro tempo, foi de Arrascaeta. O uruguaio limpou a jogada e ficou livre para chutar. Mas a finalização saiu fraca.

A LDU também fez o que se espera dela. Deu o espaço — e o cansaço — ao Flamengo e esperou os erros do adversário. Foi assim que a equipe equatoriana deu alguns sustos no time carioca, quando aproveitou passes errados e acelerou o contra-ataque. Mas o time da casa não primou pela boa finalização, sobretudo nas bolas aéreas.

Na volta do intervalo, o técnico Filipe Luís manteve o time da primeira etapa — que contava com os desfalques de Alex Sandro, De La Cruz e Plata, de última hora. E os primeiros sinais da falta de fôlego apareceram. A LDU ficou mais com a bola, tentou organizar o jogo pelo meio de campo e pressionar a saída de bola rubro-negra.

A saída rubro-negra foi colocar mais capacidade ofensiva em campo. Pedro, que vem sendo utilizado com parcimônia no retorno da grave lesão, entrou aos 15 minutos no lugar de Juninho. Logo depois, entraram Everton Cebolinha e Luiz Araújo, no lugar de Arrascaeta e Bruno Henrique, respectivamente.

Com os dois pontas, o Flamengo buscou acelerar o jogo. Mas a chuva e o vento na altitude também não contribuíram para o estilo de jogo do rubro-negro. Luiz Araújo até teve uma chance, mas chutou por cima do gol. Foi a LDU que cresceu na partida, e passou a ameaçar o gol de Rossi.

Nos minutos finais, o ponto fora de casa não parecia um mau negócio, e o time sofreu para manter a bola no pé. Mas contou com a zaga para aguentar a pressão final da LDU.

