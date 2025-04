Cidades – Agricultores da Feira da 25 serão ordenados pela Prefeitura de Belém

Na manhã de ontem, terça-feira, 22, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), recebeu representantes de um grupo de agricultores rurais.

Formado por cerca de 80 trabalhadores de municípios como Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Domingos do Capim, Igarapé-Açu e outros, o grupo atua na venda semanal de hortaliças e frutas orgânicas na feira da 25, no bairro do Marco.

O grupo, prestes a se tornar uma associação de agricultores rurais, atuava no espaço sem autorização da Prefeitura. Por conta da falta de ordenamento, o trabalho causava transtornos ao trânsito e reclamações dos permissionários da feira.

Regulamentação com local e horário apropriados

Durante a reunião desta terça-feira entre os agricultores, o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, e o diretor do Departamento de Feiras e Marcados da Sedcon, Neivo Cravo, ficou definido que na próxima sexta-feira, 25, a Sedcon irá até esses trabalhadores fazer o cadastramento para que eles possam exercer o trabalho de forma regular.

A partir do dia 2 de maio, uma sexta-feira, os agricultores irão comercializar os produtos em uma área definida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anexa à feira da 25, no horário específico entre 12h de sexta-feira às 8h de sábado.

“A organização desses trabalhadores é essencial para que eles possam fazer as vendas de uma forma benéfica a eles e à sociedade, que irá consumir produtos orgânicos, de alto valor nutricional. O primeiro passo para esse ordenamento é cadastrar esses agricultores junto à Prefeitura”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha.

“É a primeira vez na qual a Prefeitura se interessa, de fato, em regulamentar a nossa situação. Esse diálogo é essencial. Até para buscarmos, futuramente, os nossos direitos”, disse o agricultor Luiz Magno.

Fonte e imagem: Agência Belém