Verão Soure 2025 promete agitar todo o mês de julho com música, cultura e diversão gratuita

O mês de julho será de pura festa em Soure, no arquipélago do Marajó, com uma extensa programação do Verão Soure 2025. Com o slogan “O verão brilha diferente na capital do Marajó”, o evento reúne atrações musicais, manifestações culturais, concursos, eventos religiosos e atividades para todos os públicos, totalmente gratuitos.

A Prefeitura de Soure, por meio da Secretaria de Turismo, preparou um calendário diversificado que movimentará o município durante todo o mês, com shows, festivais, esportes e ações culturais na Praia do Pesqueiro, na Exposição e nas ruas da cidade.

A abertura será marcada pelo Festival Choro Jazz, entre os dias 11 e 13 de julho, com grandes nomes como Mestre Damasceno, Nilson Chaves, Celso Viáfora, Egberto Gismonti, Patrícia Bastos, Manoel Cordeiro e diversos grupos folclóricos.

No mesmo fim de semana, o público também poderá conferir o Concurso Garota Barra Velha, o show de Lorenzzo e Banda e grupos de carimbó, além da tradicional Marcha pra Jesus, organizada por igrejas evangélicas no dia 15.

A programação segue com atrações como a aparelhagem Carabao, no dia 16, e a grande manifestação católica do Cristo Folia no dia 17, seguido do Baile dos Automotivos comandado por DJ Janilson.

No fim de semana dos dias 18 e 19, o Bloco Milove anima a cidade com micaretas privadas e apresentações no palco da Exposição, com Bruno & Gilmara, Moleques Travessos e Anny Lopes.

No dia 20, a festa continua com o concurso Miss Pesqueiro, apresentações de carimbó e o grupo Tô Na Boa na praia, além de shows com Tonny Som e Thiago Costa na Exposição. Já nos dias 25 e 26, o destaque fica por conta da Parada LGBTQIAPN+, com shows de DJ Local, Banda M’Synck, DJ Elison e Banda Os Brothers.

A reta final do mês reserva o concurso Mister e Miss Verão no dia 27, ao som de DJ Local e Suanny Batidão, encerrando com chave de ouro no dia 31 com a poderosa Aparelhagem Crocodilo.

Entre os nomes confirmados estão ainda artistas como DJ Wallace Master, Rock dos Brabos, Arrastão Cultural, e atrações regionais que garantem a valorização da cultura local. Paulo Vitor prefeito de Soure reforça que todos os eventos são gratuitos e acontecem em espaços públicos, promovendo o turismo, incentivando a cultura e movimentando a economia da cidade. Certamente todos os nossos visitantes serão bem recebidos com calor humano e com muita diversão nesse verão, os turistas visitantes como sempre vai desfrutar das praia do pesqueiro e Barra velha.

Soure se prepara para receber moradores e visitantes de braços abertos neste verão de 2025, celebrando a diversidade, o talento regional e a alegria do povo marajoara. É tempo de festa, tradição e muito calor humano no coração do arquipélago.

Por Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato