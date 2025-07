Operação ‘Sétimo Selo’ apreende 40 kg de drogas e prende três pessoas em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará apreendeu cerca de 40 quilos de cocaína, maconha e crack durante a segunda fase da Operação “Sétimo Selo”, realizada nesta quarta-feira (9) em Parauapebas, no sudeste do estado.

As drogas foram encontradas em uma casa abandonada usada como depósito por uma organização criminosa. Parte do entorpecente estava escondida dentro do imóvel, e outra parte foi localizada enterrada em tonéis. O local ainda tinha câmeras de segurança para evitar a ação da polícia.

Segundo as investigações, a droga vinha de Goiás escondida em caixas de brinquedos, bolas e bicicletas infantis, sendo transportada por ônibus interestaduais para despistar a fiscalização.

Durante a manhã, três mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em bairros diferentes da cidade. Além das prisões, foram encontrados mais drogas, armas, balanças de precisão e aparelhos eletrônicos.

Os suspeitos estão à disposição da Justiça e a investigação continua para identificar outros membros da facção criminosa.