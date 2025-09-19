Vídeo: homem vestido do personagem Chaves é detido por tráfico de drogas no Rio

A abordagem policial ocorreu dentro de uma van onde ele estava.

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais mostrando um homem fantasiado de Chaves sendo levado por policiais militares para uma delegacia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (12) na cidade de Miguel Pereira.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 24 anos foi abordado durante uma blitz em uma van de transporte alternativo. A fantasia chamou a atenção dos agentes da Operação Segurança Presente, que decidiram revistá-lo.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter maconha para consumo próprio e entregou dois cigarros da droga. Ele foi encaminhado para a 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira), onde o caso foi registrado.

Foto: Reprodução/X

Se inscreva no canal: