sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: homem vestido do personagem Chaves é detido por tráfico de drogas no Rio

A abordagem policial ocorreu dentro de uma van onde ele estava.

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais mostrando um homem fantasiado de Chaves sendo levado por policiais militares para uma delegacia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (12) na cidade de Miguel Pereira.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 24 anos foi abordado durante uma blitz em uma van de transporte alternativo. A fantasia chamou a atenção dos agentes da Operação Segurança Presente, que decidiram revistá-lo.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter maconha para consumo próprio e entregou dois cigarros da droga. Ele foi encaminhado para a 96ª Delegacia de Polícia (Miguel Pereira), onde o caso foi registrado.

Foto: Reprodução/X

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vice-governadora Hana Ghassan recebe medalha do TCMPA e participa da inauguração de novo anexo em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315