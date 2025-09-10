quarta-feira, setembro 10, 2025
Vídeo: adestrador trava ‘batalha’ contra mula em vídeo hilário


Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um adestrador entrou em uma cômica batalha de força contra uma mula — e, sem surpresa, o animal venceu. A cena flagra a tentativa do homem de segurar o animal, que decide seguir seu caminho e o arrasta sem fazer o menor esforço.

O vídeo arranca risadas ao mostrar a determinação da mula contra a impotência do adestrador, que é levado junto com a corda, mostrando que, quando um animal teimoso decide ir, não há quem o impeça.

Já passou por uma situação parecida com um animal teimoso?

