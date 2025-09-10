Vídeo: alistamento militar feminino entra na segunda fase em Belém



Começou a segunda fase do processo de alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) das Forças Armadas. A etapa, que segue até a próxima segunda-feira (15), está sendo realizada em Belém, no Centro de Excelência do Serviço Militar.

As candidatas agendadas devem comparecer ao local para uma série de avaliações, incluindo entrevistas, exames médicos, testes físicos e atualização cadastral.

É neste momento que as jovens também manifestam a preferência para servir na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica, desde que haja vaga e organização militar disponível em sua cidade.

Se inscreva no canal: