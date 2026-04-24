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ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Até Jesus!”; Filhas de Virginia emocionam e divertem em brincadeira nas redes sociais

Influenciadora mostra personalidade das “Marias” em vídeo espontâneo e resposta sobre fé surpreende internautas.

Se tem um assunto que domina as redes sociais, é o carisma das filhas de Virginia Fonseca. Nesta semana, a influenciadora parou a internet ao compartilhar um vídeo adorável ao lado de Maria Alice e Maria Flor, entrando na famosa trend do “Será?”.

No vídeo, Virginia incentiva as pequenas a revelarem seus gostos pessoais, resultando em respostas espontâneas que derreteram o coração dos seguidores e mostraram a personalidade única de cada uma.

Do Homem-Aranha a Jesus: As Revelações das Marias

A brincadeira rendeu momentos de pura fofura e diversidade de interesses. Enquanto os flashes mostravam o cotidiano da família, as meninas listaram o que amam:

Teve espaço para a delicadeza da Cinderela e a ação do Homem-Aranha. As pequenas não esconderam o gosto por maquiagem, seguindo os passos da mamãe empresária. O ponto alto do vídeo foi quando uma das Marias citou Jesus, emocionando os internautas pela espontaneidade e doçura.

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