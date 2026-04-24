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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Ana Castela e a crise do álbum de fotos; “O que aconteceu?”

Entre miojo e salgadinho, a Boiadeira diverte a web ao relembrar fase “linda e desregrada”.

Quem nunca olhou uma foto de cinco anos atrás e pensou: “Onde foi que eu errei?”. Na última quinta-feira (23), foi a vez da Boiadeira, Ana Castela, dividir esse sentimento de forma bem-humorada com seus seguidores.

Em um momento de nostalgia sincera, a cantora desabafou sobre a própria aparência ao resgatar registros do passado. O que mais chamou a atenção — e gerou identificação imediata — foi a “dieta nada fitness” que ela mantinha na época em que, segundo ela mesma, estava no seu auge estético.

O Dilema do “O que aconteceu?”

A reflexão da artista levanta aquela dúvida cruel que assombra muita gente: como é possível o corpo parecer mais “em dia” justamente quando não seguimos regra nenhuma? Entre risadas, a cantora questionou o passar do tempo, brincando com o fato de que, hoje, mesmo com mais cuidados, sente saudade da versão “desregrada” de si mesma.

“Gente, que linda que eu era! O que aconteceu? […] Aquela época eu era linda, perfeita!”

O post serviu para mostrar que, independentemente da fama e do sucesso, a crise estética diante do álbum de fotos antigo é um patrimônio nacional — e que o carisma da Boiadeira, esse sim, continua intacto (e cada vez melhor).

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